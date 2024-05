Отбелязват 100 години от рождението на Шарл Азнавур в Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Your browser does not support the audio element.

Чуйте подробности в интервюто на Георги Митов-Геми със ас.Сони Бохосян - докторант и преподавател в катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,разположено в звуковия файл под главната снимка!

Франкофонският център на Софийския университет “Св. Климент Охридски” организира в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет вечер, посветена на 100 годишнината от рождението на Шарл Азнавур под надслов “Вечният Шарл”.

Снимка: Getty Images

Участници в инициативата са: студенти и преподаватели от Факултета по класически и нови филологии; студенти от франкофонските програми на СУ и на други български университети; студенти от Специализирания франкофонски институт по администрация и мениджмънт в София (ESFAM-AUF); студенти от НАТФИЗ; ученици франкофони; музиканти; журналисти; представители на арменската общност в България.

Събитието се осъществява с любезното съдействие на Националното бюро на Университетската агенция на Франкофонията (AUF). То ще се проведе на 22 май 2024, сряда, от 18:00 ч. във Франкофонския център на СУ, Ректорат, северно крило, ет. 4., в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".