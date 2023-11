Възпитаниците на Веселина Кацарова и Калуди Калудов ще пеят тази вечер в Стара Загора

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервютата на специалния ни пратеник на събитието Светослав Николов (програмен директор на Jazz FM и водещ в bTV Radio) с Веселина Кацарова и Калуди Калудов, разположени в звуковите файлове под главната снимка!

Тази вечер, 29 ноември, от 19.00ч. на сцената на Държавна опера Стара Загора ще пеят възпитаниците на Веселина Кацарова и Калуди Калудов от майсторските им класове в рамките на 53-тото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство, който продължава до 9 декември. Заключителната гала на участниците в майсторските класове ще бъде в съпровод на пианистите Деница Петрова и Мирослав Георгиев.

Двамата именити артисти от дълги години са ангажирани с подпомагане на талантливи изпълнители от цял свят. За първи път в историята на фестивала техните последователи ще имат възможност да черпят опит и знания от двама педагози едновременно. Идеята да проведат майсторски класове заедно възниква спонтанно и двамата с огромен ентусиазъм очакват своята среща и предстоящата си работа с талантливите млади артисти, пожелали да почерпят от техния опит и натрупана певческа мъдрост през годините. Концертът ще представи постигнатото в рамките на десетдевни интензивни занимания.

Родената в Стара Загора Веселина Кацарова израства в България, където първоначално се обучава за концертираща пианистка. След като завършва Оперно пеене в Държавната консерватория в София през 1989 г. тя постъпва в Цюрихската опера. През 1991 г. дебютира на Залцбургския музикален фестивал, където я обявяват за сензация. След две години в ансамбъла на Виенската Щатсопер, през 1993 г. тя стартира шеметна международна кариера като гастролираща певица. През годините в Цюрихската опера, която се превръща в неин дом, Кацарова си изгражда репертоар, простиращ се от Монтеверди, Хендел и Моцарт през белкантовите композитори Росини, Доницети и Белини до Берлиоз, Масне, Бизе, Сен-Санс, Верди и Вагнер. Наред с участията в най-големите оперни театри и в най-престижните концертни зали по света Кацарова може да се похвали и с богата дискография. Певицата е изпълнявала над 50 главни роли извън България и ласкаво е определяна от познавачите за „мецосопран №1” в света. Има много международни отличия и награди, Камерзенгерин на Виенската Щатсопера и на Баварската държавна опера.

Калуди Калудов е израснал във Варна, откъдето започват първите му певчески изяви. За класическото пеене го открива Веселина Зафирова – тогава преподавател по пеене в Музикалното училище във Варна. През 1978 година завършва Музикалната академия в София като ученик на доц. Лиляна Жабленска. По-късно работи с Никола Николов. Дебютира на Пловдивска сцена в ролята на Алфред от операта на Верди – “Травиата” на 15 януари 1978г. От декември същата година е солист на Националната опера – София, на чиято сцена пее в продължение на 12 сезона. Стартът е стремителен, възходящ, получава по шест роли на година и става един от основните изпълнители в театъра.

Активната международна кариера на Калуди Калудов започва през 1983 година с “Реквием” на Верди в Ковънт гардън, Лондон и ролята на Форесто от операта “Атила” на Верди във Виенската Щатсопер. Във Виенската щатсопер се връща многократно като пее в «Отело» /с Пласидо Доминго, Анна Томова-Синтова, диригент Зубин Мета/, «Травиата», «Макбет», «Трубадур», а ролята на италианския певец от «Кавалерът на розата» го превръща в легенда. Следват години на неспирен възход по най-големите световни оперни сцени. В Миланската скала има вече договор през 1985 година и пее в “Сватбени ризи” на Дворжак, а по-късно “Атила” и “Бал с маски” на Верди, “Манон Леско” на Пучини. Пял е в най-големите европейски оперни театри, както и в САЩ, Япония, Южна Корея, Чили, Австралия.

Калуди Калудов е единственият български оперен певец, който повече от 10 години е водещ тенор в програмата на Оперния фестивал в Савонлина, Финландия. Многократно е участвал в спектакли с най-прочутите певци в света и с диригенти като Клаудио Абадо, Чарлз Макерас, Рикардо Мути, Фабио Луизи, Марчело Виоти и др. Зубин Мета е привлечен особено от таланта на Калуди Калудов, с когото прави много спектакли и концерти.

Калуди Калудов има в репертоара си над 60 тенорови партии. Като се започне с Вердиевите – Алфред от “Травиата”, Радамес от “Аида”, Дон Карлос, Дон Алваро от “Силата на съдбата”, Манрико от “Трубадур”, Херцогът от “Риголето”, Рикардо от “Бал с маски”, Ернани и др., Пучиниевите Каварадоси – “Тоска”, Рудолф – “Бохеми”, Де Грийо – “Манон Леско”, Калаф – “Турандот”, Пинкертон – «Мадам Бътерфлай». Към тях трябва да се прибавят още главните тенорови роли от опери на Доницети, Росини, Белини, Бизе, Понкиели, Леонкавало, Маскани, Джордано, Офенбах и др., а от руската класика – Дмитрий от “Борис Годунов”, Владимир от “Княз Игор”, Княз Голицин от “Хованщина”, Ленски от “Евгени Онегин”. Внушителен е и концертният му репертоар, в чийто списък наред с Реквиемите на Моцарт и Верди, с Деветата симфония на Бетовен, се четат още и “Stabat Mater” от Росини и Дворжак, “Меса Глаголица” от Яначек, «Звънчетата» от Рахманинов.

Има студийни записи и издания на Балкантон, NAXOS, Sony Classic, Decca, Българско национално радио, Радио Катовице, радио RAI, Музикална къща “Гега ню”, видеозапис на RAI на операта “Атила” на Верди в Миланската скала и др.

Основател и дългогодишен артистичен директор на оперния фестивал „Вива ил канто” в Чешин, Полша. С вокална педагогика се занимава от повече от 25 години. През 1995 година за първи път води Майсторски клас в Савонлина, Финландия по покана на престижния оперен фестивал. Доктор на Консерваторията в Катовице, Полша, канен е да провежда Майсторски класове в България, Полша, Италия, Румъния, Финландия, Естония, Украйна и др.