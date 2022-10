Възкресяват фестивала на името на Димитър Ненов в Разград

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

От 14 октомври до 16 октомври 2022г. в Разград ще бъде домакин на музикалния фестивал „Димитър Ненов”. Той е наследник на Музикалните дни на името на големия композитор, които се провеждаха в добруджанския град.

Маестро Камджалов описва Ненов като „феномен“. „Преди 30 години, когато бях ученик, чух за първи път неговото име. Усетих голяма близост до звука, който „произвежда“ този композитор. Радвам се, че мога да върна в зряла възраст спомена за тази безпрецедентна личност и интердисциплинарен творец“, заяви изявеният диригент в ефира на Classic FM. По думите му, „младите хора имат нужда от такива примери“. Призванието на твореца се изразява в едно от съжденията на Димитър Ненов, което продължава да изумява маестро Камджалов до днес - „Човекът на изкуството трябва да се движи в Космоса с царствена стъпка“.

Според диригентът, наш „социален дълг“ е да бъде възкресена паметта към гениалната личност на Димитър Ненов. „Преподавателите ми акад. Васил Казанджиев и проф. Лазар Николов казваше, че завистта е била огромна“, припомня Камджалов.

Днес от 18:30 ч. в разградската зала „Филхармония“ ще прозвучат „Четири скици за симфоничен оркестър“ и вокален цикъл „Родина“ от Димитър Ненов, които ще изпълнят Гиргина Гиргинова и Genesis orchestra под палката на маестро Йордан Камджалов. Програмата ще прозвучи и в Просветния цикъл „Интердисциплинарни творци“ на 17 октомври 2022, 20:00 ч., НМУ „Любомир Пипков“.

В събота от 18:30 ч. в зала „Филхармония“-Разград видната наша пианистка и педагог проф. Милена Моллова (ученичка на Димитър Ненов) ще изнесе клавирен рецитал от произведения за пиано на именития български композитор. На 16 октомври от 11:00 ч. е предвидена прожекцията на филма за Димитър Ненов, с режисьор и сценарист Ясен Харалампиев. Мястото е фоайето на Общинския културен център. Входът е свободен и в трите дни на фестивала.

Културното събитие е посветено на 120 години от рождението на Димитър Ненов - композитор, пианист, музикален педагог, архитект и виден общественик. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, както и със съдействието на Областна администрация и Община Разград.