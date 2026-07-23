Василена Станчева представя металопластика и медална скулптура в "Структури на мълчанието"

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Василена Станчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 20 юли бе открита изложбата металопластика и медална скулптура под надслов "Структури на мълчанието". Автор е Василена Станчева, а мястото е столичната галерия Аросита, разположена на ул. Врабча №12. Експозицията продължава до 31.07.2026 г.

"Тихо е. Тихо е твърде дълго. Бял шум жужи из ушите ти и всеки звук се бори да се открои над останалите, но не успява. Та нали ти сама избра да мълчиш? Да не бъдеш част от Цялото, да се изключиш. Нали беше уверена в решението си? Тогава защо е толкова шумно вътре в теб?

Първо започва с привидно спокойствие. Най-сетне тишина и сигурност в осъзнатия избор. След това обаче се появява едва доловимото жужене. Като лампа, чиято крушка се предава, или муха, отчаяно обсебена от блясъка ѝ. Решаваш, че е част от процеса – че на ума му трябва време да се пригоди. Но жуженето продължава. Не само не затихва, а се усилва и плавно преминава във физическо напрежение. Онова Нещо вътре в теб отказва да те остави на мира. Иска да извика.

Процесът не е окриляващо вдъхновение, а радикално поставяне под въпрос на всичко, което си вярвала, че знаеш. Пълна ревизия и сблъсък със собствените си съмнения. Разкрива се лиминално пространство – старото е някъде там, помниш го, макар че си е отишло. А новото все още не е настъпило.

„Структура на мълчанието“ е материалният израз на онзи вътрешен вик. Опит за улавяне на белия шум и превръщането му в пластична форма", поясняват от галерията.

Повече за събеседника:

Василена Станчева (27 г.) е докторант и хоноруван преподавател в катедра „Метал“ на НХА, където завършва и своята магистратура. Тя е автор на две отсечени възпоменателни монети на БНБ и носител на редица отличия от техните конкурси. Като визуален артист в областта на медалната скулптура, монетния дизайн и металопластиката, тя представя страната на ключови световни сцени. Нейни произведения са селектирани за Световните конгреси FIDEM (Япония, Италия, Германия), Международния симпозиум в Кремница (Словакия), както и за престижни медалиерски проекти в Обединеното кралство, Полша и Япония.