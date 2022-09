Василена Серафимова блести в три концерта от четвъртото издание на CULTURAMA

Your browser does not support the audio element.

Четвъртото издание на фестивал CULTURAMA продължава с богата и атрактивна програма през септември. Популярни музиканти и групи от България, Франция, Испания, Англия и Германия ще гастролират пред софийската публика по покана фондация „Културни перспективи", оперната певица Ина Кънчева и перкусионистката Василена Серафимова. Изключителните артисти, гостували на световни сцени, ще представят своите пърформанси на интересни и нестандартни места в столицата.

Първото септемврийско събитие от програмата на CULTURAMA е концертът BACH MIRROR / БАХ ОГЛЕДАЛО, носещ името на втория албум на френския пианист Тома Енко и българската перкусионистка Василена Серафимова. Вдъхновени от музиката на Йохан Себастиан Бах, двамата млади артисти продължават пътят на изкуството му и отново го преоткриват. Тома и Василена свирят и играят с музиката на Бах като две деца, които скачат в локва – единствено заради забавлението да гледат в нея отражението на облаците и небето, които непрестанно се променят. И когато всичко изведнъж спира, слушателите се оказват зашеметени на ръба на една бездна, далече, много далече от обикновената почит – свободата и красотата са ги спечелили напълно. BACH MIRROR е въодушевяващ вихър, а любителите на музиката могат да му се насладят на 20 септември в атриума на Квадрат 500 – Национална галерия.

Снимка: Culturama

Програмата на фестивала продължава на 21 септември отново в атриума на Квадрат 500 със СВЕТУЛКИ – концерт на Тома Енко Джаз Трио. Представлението добре илюстрира двойствеността, която съществува в композициите на Тома Енко: изследване на светлината и тъмнината. Произведенията пресъздават нощни влакове (Train de Nuit), призраци (You're Just a Ghost) и очарователни пустини (Wadi Rum), но в дълбините на своите мрачни и меланхолични аспекти музиката обхваща светещи, богати мелодии. Обвита в сънлив воал, тя пламти със собствена мистерия. Там се крие величието на тази музика: мощният разказ, оголената честност на музикантите, силата на поглъщащата им страст и интензивността на изпълнението им. Изкуството на триото изплува в пълен блясък. Музикалната и човешка емпатия, която свързва тримата главни герои на това приключение, е повече от налична: тя е осезаема и софийската публика ще може да я почувства.

Уникална музикална колаборация събира българското сопрано Ина Кънчева, зашеметяващите CLAIR-OBSCUR SAXOPHONE QUARTET и яркия съвременен музикант, който лесно и умело борави с голямото разнообразие от форми – Антони Дончев в пърформанса ЕДНА МАГИЧНА ВЕЧЕР. Основният фокус на берлинския квартет Clair-obscur е камерната музика. С подкрепата на своя ментор и учител – проф. д-р Фридеман Вайгъл, те се превръщат в популярен ансамбъл, който свири на места като Филхармонията в Берлин и Карнеги хол в Ню Йорк. Групата се концентрира не само върху оригинални произведения, написани за саксофонен квартет, но и значително разширява и обогатява репертоара си с неочаквани транскрипции и зашеметяващи аранжименти. ЕДНА МАГИЧНА ВЕЧЕР ще преживеем заедно с Ина Кънчева, Антони Дончев и Clair-obcur на 22 септември във великолепната Ботаническа градина, София.

Опит и неизчерпаем плам са стълбовете на дръзката и новаторска група Anches Hantées, непрекъснато създаваща учудване и вълнение в своята публика. Техният концерт ОПЕРА БЕЗ ДИВА ще се състои на 23 септември в БАР ГРАДИНА ТАБАКО със специалното участие на Ина Кънчева, сопран и Василена Серафимова, маримба. С репертоар от изключителни транскрипции и оригинално написани за тях произведения, квартетът е модел на елегантност и се откроява с неоспоримите качества на всеки от своите членове, както и с артистичната си сплотеност, която е една от най-завършените в света на камерната музика. Триумфът е за публиката, която винаги приема с отворени обятия интерпретациите на четиримата музиканти, водени от удоволствието да свирят, дават, споделят и изобретяват.

Програмата на фестивал CULTURAMA продължава с френската група Cabaret Contemporain, която ще можем да чуем на 25 септември в Бар Паваж, ул. ,,Ангел Кънчев" 9. Петимата музиканти от групата свирят електронна музика с акустични инструменти. Така можем да танцуваме върху музика, създадена от истински инструменти, а не само от машини. Изкуството на Cabaret Contemporain притежава същата интензивност на музика, създадена за дансинга на клубове и фестивали. Единствената разлика е, че тяхната музика не се изпълнява от машини или софтуер, а от акустични инструменти. Всички любители на клубната музика са добре дошли на събитието, в което градинката около Бар Паваж ще се превърне в истински фестивал на музиката и танците.

Страхотна изненада в тазгодишното издание на фестивал CULTURAMA е участието на зашеметяващите Los Saxos Del Averno (Саксофонистите от Ада). Пещерно R&B, изпълнено с латиноамерикански и високи дози рок, който „ще разбие подметките на обувките ви" преди края на всеки концерт обещават на публиката музикантите от испанската банда. Los Saxos Del Averno се раждат като стратосферен квартет от саксофони, който придружава рок групата Ginferno. Заедно те печелят наградата за „Най-добър албум на световната музика" на „VI награди за независима музика 2014 г." и обикалят цяла Испания като една от групите, избрани в „Girando Por Salas". През 2015 г. те започват да си сътрудничат като гост-метъл секция с други фантастични групи като The Limboos във Funtastic Drácula Carnival или в албуми на групи като Andrés Herrera „Pájaro", „He matado al Ángel", „Somewhere, somehow" на Julián Maeso, на последния диск "Motel llamado mentira" на Винила Фон Бисмарк и много други. Мотивирани от всички тези проекти, те решават да се издигнат от „Aда", за да се консолидират като независима група и да започнат да правят собствена музика. Los Saxos Del Averno (Саксофонистите от Ада) ще можем да слушаме на 27 септември в градината на Шипка 23 и на 28 септември в Кино Кабана.

Грандиозен финал на музикалната програма на фестивал CULTURAMA е концертът SEQUENZA на DJ Chloé и перкусионистката Василена Серафимова. Започнатo като one-off сътрудничество през 2017 г., музикалното партньорство между френската композиторка на електронна музика и българската перкусионистка и композиторка се подновява паралелно на живо и в студиото. Безпрецедентна и взираща се в бъдещето среща обединява машини с перкусии, електрониката с акустиката. След повече от две години турне в цяла Европа, включително участия в най-престижните фестивали (Musiq3, Days Off, Verbier Festival, Festival de Musique de Menton), тяхната музика става все по-рафинирана. Клое и Василена преоткриват собствения си репертоар и усъвършенстват стила си, а за да надгради всички вълнуващи творчески пътища през последните години, техният албум SEQUENZA бе издаден от Lumière Noire Records през есента на 2021 г. Вълнуващият пърформанс на DJ Chloé и перкусионистката Василена Серафимова ще видим на 29 септември в Кино Кабана.

Последното събитие от фестивал CULTURAMA е посветено на най-малките – премиера на най-новия проект на фондацията – детската музикална книга „Музиката Е", посветена на елементарната теория на музиката. Поезията е на Донка Райчева, илюстрациите на Чел Дарне, а музиката на Василена Серафимова, която заедно с Антони Дончев ще импровизира пред публиката. Децата и техните родители са поканени на 1 октомври от 11:00 ч. в новото пространство „100 стола" на книжната премиера, която обещава да се превърне в истински празник.

„CULTURAMA 2022 е близо до хората, като излиза от концертните зали и се представя в барове, градини и нестандартни места за срещи. Град пълен с артисти! CULTURAMA провокира с актуални творчески тенденции и новаторски изпълнителски практики. CULTURAMA e за тези, които няма да пропуснат партито и ще се забавляват с музиката сред приятели; за преследвачи на емоции, които празнуват музикалните си изкушения; за ценители на радостта от живота. Елате и се наслаждавайте!", приканват организаторите.

Фестивал CULTURAMA е част Календар на културните събития на Столична община за 2022 г.

Билети за концертите от фестивал CULTURAMA могат да бъдат закупени на epaygo.bg, на касите на EasyPay и на място преди събитията.