Васил Владимиров: "В София започва Фестивал за илюстрация и графика"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с основателя и директор на фестивала Васил Владимиров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Изложби, работилници, лекции и филмови прожекции – това ще предложи тазгодишното издание на Фестивала за илюстрация и графика.

Артисти от Германия, Австрия, Италия, Северна Македония и България се включват в груповата откриваща изложба „Неясна красота“ с дата 7 юни /петък/ в пространството на галерия КО-ОП. Паул Ваак, Лена Вебер, Теодор Генов, Гьорги Десподов, Мария Закатс и Ноеми Вола, изследват размиващите се граници между фигурацията и абстракцията, създавайки нов визуален език, който отговаря на комплексността на съвременния свят.

Снимка: Фестивал за илюстрация и графика

Изложбата разглежда темата на тазгодишното издание, която се фокусира върху мъглата като метафора за преход.

Традиционно в програмата на фестивала присъства откриване на самостоятелна изложба, на автор дебютант - тази година в лицето на Мария Илиева. Тя бе представена в последното издание на ArtStart – „Млади художници, които да следим през 2024“, проект на галерия Credo Bonum и Гьоте-институт България, представящ обещаващи артисти. С живот между София и Хага, Мария е визуален артист, чиято практика се основава на рисунка и текст. Изложбата ѝ Loose Sediments, която е специално създадена за ФИГ. и пространството на галерия „Октопод" /подлеза между Президентството и Министерския съвет/, изследва многопластовия характер на паметта и нейната еволюция. Откриването е на 11 юни /вторник/, а изложбата може да бъде видяна до 30 юни.

Австрийският колектив Soybot ще преобразят едно от изоставените пространства в подлеза под Президентството в тяхната групова изложба „SUGAR WHIP AND BREAD“, която ще бъде открита на 13 юни /четвъртък/. Герхард Джордан, Ванеса Линденау, Пол Ридмюлер, Макс Фройнд, Бернхард Фукс, Малин Шьонберг и Mme Psychosis ще покажат колаж, свързващ различни творби като обекти, живопис и рисунки. Поставена в подлеза, експозицията отразява свързващия разказ на заобикалящата ни среда.

Артистичният колектив Soybot твори във Виена с фокус върху печата и перформативното рисуване. Имат както национални, така и международни семинари и изложби, а идването им в България е специално по покана на ФИГ. Сред последните проекти на Soybot са „Kollaborationen / Сътрудничества“, книга, придружаваща изложба в mumok, Виена и графичният дизайн към павилиона на австрийското биенале за изкуство във Венеция.

Ако искате да преминете отвъд традиционния дизайн и да създадете нови визуални езици, то тогава лекционният панел Talk, Type, Talk с дата 14 юни /петък/ в Hyperspace, е точното за вас. Панелът събира в себе си три лекции, които представят работата на Павел Павлов, Superscript2 и Лена Вебер. Всеки от лекторите ще представи своите уникални методологии за създаване и използване на шрифт.

Началото е с Павел Павлов - млад дизайнер на шрифтове от Пловдив, който се увлича по рисуването на букви, особено на кирилица, издълбаването на думи в камък и експериментирането с кодове. По време на следването си в специалност „Книга, илюстрация и печатна графика“ в Националната академия в София работи в студио PUNKT. След като завършва магистърската програма „TypeMedia“ в KABK в Хага, работи на свободна практика като дизайнер на шрифтове.

Следващи в програмата са Патрик Лайеманд и Пиер Делмас и тяхното Superscript2 студио за графичен и шрифтов дизайн. Лекцията им ще се съсредоточи върху подхода им към типографията, както и анализ на творческия им процес по различни проекти като публикуване (книги, монографии, каталози, списания, плакати и др.), типография (шрифтов дизайн, визуална идентичност и др.) или дигитални медии (уебсайт, дигитални инсталации и др.).

Финалната лекция за деня ще бъде на Лена Вебер и разказът ѝ за работата ѝ като дизайнер на графични системи и креативен кодер. Лена се фокусирана върху теми свързани с разработването на инструменти за дизайн и типографски системи, изследва естетиката на кодирания дизайн, като смесва философия и техника с визуални подходи.

Фестивалът, за който ще откриете билети ТУК, се реализира с подкрепата на Министерство на културата, Национален фонд „Култура“ и Регионален исторически музей - София.