Васил Петров и Симфониета Шумен празнуват Международния ден на джаза

Международния ден на джаза ще отбележи Симфониета Шумен под диригентството на директора Славил Димитров с концерт на Васил Петров. 30 април е и рождения ден на вокалиста. Събитието утре е в зала „Венета Вичева“ в Шумен от 19:05 ч., а днес програмата ще бъде поднесена в Силистра в Актовата зала на СУ „Никола Вапцаров“. В джаз триото са Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Младен Димитров (барабани) – наш колега от Jazz FM. Гост солист е финалистът от „Гласът на България“ по bTV Анна Ставрева. В Шумен специално участие ще вземе 11-класничката Йоана Янева – ученичка от СУ „Сава Доброплодни“ с профил изкуства.

Програмата на концерта е богата и разнообразна – както блус като Ol’ Man River, така и джаз стандарти като New York, New York, а също и филмови теми като (Where Do I Begin?) Love Story и I Will Wait for You и песни от мюзикъли като Who Can I Turn To. Многообразието се допълва от поп и соул класики от десетилетията назад във времето – като песните на „Бийтълс“ Michelle и Yesterday, а също и Soldier of Fortune, Can’t Take My Eyes Off You и Killing Me Softly, песните с латиноамерикански влияния Caravan и Besame mucho.

Специален акцент са две български песни, на които Славил Димитров прави аранжиментите – „Спомен“ от Александър Бръзицов и „Ах, този джаз“, записана от Васил Петров в Радио Шумен през 1988 г. по покана на автора на музиката Любомир Радулов и с текст на поетесата Анита Коларова. Представянето на втората песен става по инициатива на медийния партньор на концертите Jazz FM и с подкрепата на шуменския бизнес. Завръщането ѝ към нов живот за първо концертно изпълнение е подпомогнато от Glob Stroy.

Ани Ставрева ще изпеe с триото песента Fly Me to the Moon, а в How Do You Keep the Music Playing ще бъде дуетен партньор. Йоана Янева получи от Васил Петров покана да се включи в концерта му заради блестящото си изпълнение на песента Angel Eyes по време на срещата с певеца в „Джаз на четвъртия етаж“ – образователен проект на СУ „Сава Доброплодни“ и Jazz FM.

За щастие на шуменската публика, това е поредната среща с Васил Петров през изминалите месеци в изпълнения със Симфониета Шумен. През декември вокалистът бе специален участник в проекта на Румяна Коцева „Вечните коледни песни на български език“ с аранжименти и под диригентството на Славил Димитров, който след това бе представен и в зала „България“ в София. За Деня на влюбените той изнесе концерт с Русалина Мочукова и с диригент Владимир Бошнаков, когато и с двамата вокалисти Jazz FM проведохме образователни срещи в СУ „Сава Доброплодни“ и в Центъра за специална образователна подкрепа.

