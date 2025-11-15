Валерия Бруни Тедески пред Classic FM: "Музиката и киното трябва да бъдат като любов от пръв поглед"

"Музиката и киното трябва да бъдат като любов от пръв поглед". Това заяви пред Classic FM кинозвездата Валерия Бруни Тедески. Тя сподели, че се вдъхновява както от класическата музика, така и от популярната италианска песен. Знаменитата актриса гостува за първи път у нас на 39-тото издание на "Киномания" само за 24 часа преди рождения си ден.

Валерия Бруни Тедески израства в семейството на композитора и предприемач Алберто Бруни Тедески и пианистката Мариса Борини. "Свирила съм на пиано, а сега дори не си пускам толкова много музика", признава знаменитата актриса. Сестра й Карла Бруни, която е съпруга на френския президент Никола Саркози, се развива в областта на популярната френска песен, но двете заедно не са работили по музикален проект. "Сходството ни в гласовете е донякъде причината, поради която все още не съм го направили", коментира Валерия Бруни Тедески.

Очаквайте скоро цялото интервю с Валерия Бруни Тедески по Classic FM!

Тазгодишният фестивал показа филма "Дузе" - продукция на Франция и Италия от 2025 г., режисиран от Пиетро Марчело с участието на Валерия Бруни Тедески като Елеонора Дузе, Фаусто Русо Алеси като Габриеле Д’Анунцио, Ноеми Мерлан като Енрикета Маркети и Едоардо Сордженте като Джакомо Росети Дюбоа.

Филмът обхваща периода след края на Първата световна война и възхода на фашизма, когато великата италианска актриса Елеонора Дузе, вече е над 60-годишна, и решава да се върне на сцената. Тя се опитва да постави пиеса с помощта на младия автор Джакомо Росети Дюбоа, но спектакълът се проваля. Въпреки това, Елеонора продължава да се бори с ограниченията на собственото си тяло и социалните реалности, използвайки изкуството си като акт на съпротива. Монументалното изпълнение на Валерия Бруни Тедески придава на героинята дълбочина и интензивност, създавайки уникален и запомнящ се образ.

След прожекцията днес в кино "Люмиер" Валерия Бруни Тедески разговаря с публиката, като си припомни любимите си преподаватели и разкри дали трудно или лесно се влиза и излиза от роля като тази на Елеонора Дузе. На събитието присъства и костюмографа на филма Урсула Патзак, която даде ексклузивно интервю за Classic FM.

Следващата прожекция е в Кино Влайкова във вторник 25 ноември от 19:30 часа.

Другото заглавие в афиша на Киномания с участието на Валерия Бруни Тедески в ролята Антониета Портулано е "Вечният визионер“ - филм от 2024 г., режисиран от Микеле Плачидо. Във филма участват още Фабрицио Бентиволио в ролята на Луиджи Пирандело, , Федерика Луна Винченци в ролята на Марта Абба и Джанкарло Комаре в ролята на Стефано Пирандело. Това е биографична продукция за Луиджи Пирандело, който изследва личните и професионални предизвикателства на писателя, сложните му отношения с семейството и артистичните му страсти. Филмът започва с пътуването на Луиджи Пирандело към Стокхолм, за да получи Нобеловата награда за литература, по време на което той си спомня за най-важните хора в живота си, които са вдъхновили творчеството му. Пирандело е разкъсван между Марта Абба, неговата муза и любовница, и съпругата си Антониета Портулано, страдаща от психическо заболяване. Филмът разглежда и сложните му отношения с децата му и отношението му към фашизма, като го представя като човек, раздиран между любовта, семейните задължения и артистичните си амбиции.

Следващата прожекция е в Кино Одеон в неделя, 16 ноември от 16:00 часа, придружено от среща с Федерика Луна Винченти и в Кино Влайкова в неделя, 23 ноември от 17:30 часа

Валерия Бруни Тедески ще видите и в ролята на Джулиана във филма “Пет секунди” е филма от 2025 г., режисиран от Паоло Вирци, с Валерио Мастрандеа в ролята на Адриано Серени, Галеатеа Белуджи в ролята на Матилд и Илария Спада в ролята на Летиция. Продукцията разказва историята на Адриано, който живее изолиран в стара тосканска вила, измъчван от чувство за вина. Когато група млади хора окупират имота, за да възстановят изоставените лозя, той с нежелание се включва в тяхното въодушевление и среща Матилде, млада жена, свързана с неговото минало. Съвместният им живот постепенно превръща мълчанието на болката в път към изцеление и прераждане. Филмът „Пет секунди“ е трогателна история за болката, отговорността и възможността за промяна, изградена върху контраста между изолация и общност, показвайки как само пет секунди колебание могат да променят цял живот.

Следващата прожекция е в Кино Одеон в Четвъртък 20 ноември от 18:00 часа и на 25 ноември, вторник, от 18:30 часа.