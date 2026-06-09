Валентина Стоева, организатор и двигател на инициативата „Бисерче вълшебно“: "Децата продължават да четат книги на хартия"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Валентина Стоева, организатор и двигател на инициативата „Бисерче вълшебно“ и председател на фондациите „Четене“ и "Детски книги", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Това е петата годишна среща, на която присъстват деца делегати от цялата страна. По време на срещите обменят опит, срещат се с писатели, илюстратори, учени, за да развият критическото си и творческо мислене.

Национална награда „Бисерче вълшебно“

Първата награда в България за избор на новопубликувани детски книги, избирани от самите деца. Учредена е през 2013 г., а децата и младежите от 3 до 16 г. гласуват онлайн през уебсайта. Чрез „Бисерче вълшебно“ децата са поставени в активната позиция да оценяват книги, да избират и да гласуват. Наградата е инструмент за измерване на нивата на функционална грамотност в страната, както и промените в читателските умения на децата, необходими за справяне с живота. Наградата има 14 успешни издания досега (2013-2026). Събрани са над 93000 гласа за книги през годините, представените издания са над 1640 (художествени и нехудожествени); те служат като ориентир за учителите и библиотекарите.

Читателски клубове "Бисерче вълшебно"

От 2018 г. започва изграждането на мрежа от читателски клубове „Бисерче вълшебно“ в цялата страна. Клубовете се създават към училища, библиотеки и центрове, работещи с деца и дейността им по места се координира от ръководител – учител или библиотекар. В тях членуват доброволно деца на възраст от 6 до 18 г. В някои училища са създадени по няколко клуба, като през учебната 2018/2019 г. броят им е 79 с близо 4600 участници, а през 2022/2023 година броят на кубовете е 160 с приблизително 7000 членуващи деца.

Чрез достъпа до съвременни книги и професионални насоки за обсъждане на качествени художествени и нехудожествени заглавия, развиваме у децата: памет, концентрация, въображение; логическо, критическо, творческо и аналитично мислене; умения за решаване на проблеми; интерес към науката, технологиите и изкуствата.