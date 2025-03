Валентин Ганев прави нов прочит на оперетата „Веселата вдовица“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервютата по-горена Светослав Николов с Валентин Ганев- режисьор, Татяна Янева-хореограф, Стефан Илчев- гост-актьор, артистите на Музикалния театър Илона Иванова /в ролята на Валансиен/ и Александър Мутафчийски /в ролята на Барон Мирко Зета

Оперетата „Веселата вдовица“ има славата на един от най-известните образци в жизнерадостния жанр. Остроумното либрето, съчетано с проникновената и цветна музика на Франц Лехар се превръщат в гаранция за нестихващата й популярност през годините.

Шеговитата оперета, докосната от неподражаемия творчески талант на Валентин Ганев, режисьор на спектакъла, е с премиерни дати 8 и 9 март 2025 г., които са разпродадени. Обявена е и трета дата - 28 март, за която се продават билети.

„Намерението на нашия постановъчен екип е да разположи романтичния и фантастичен сюжет на произведението в сюреалистична условна среда в стил „ La Belle Epoque”, в началото на миналия век, епохата свързана с мир, просперитет, разкош и благоденствие, както и със забележителни открития и нововъведения в много области на живота. Както е присъщо на този жанр и ние сме „пипнали“ малко либретото, като сме добавили щипка нашенска чубрица.

След незабравимото ми преживяване като актьор на сцената на Музикалния театър преди повече от 20 години с мюзикъла „Клетка за пеперуди“, сега се чувствам обграден на внимание и творческа съпричастност от изключително талантлив, млад и мотивиран артистичен състав готов да разсмее и разплаче публиката с дискретния чар на „Веселата вдовица“. – споделя Валентин Ганев.

Постъновъчен екип:

Режисьор: Валентин Ганев

Диригент-постановчик: Константин Илиевски

Диригент: Огнян Митонов

Сценография: Красимир Вълканов

Костюми: Боряна Семерджиева

Мултимедия: Иван Липчев

Хореография: Татяна Янева

Хормайстор: Людмил Горчев

Асистент режисьор: Марчо Апостолов

Концертмайстор: Мария Кирова

Координатор на проекта: Пеньо Пирозов

В ролите на:

Барон Мирко Зета: Александър Мутафчийски, Найден Камарашев, Христо Сарафов

Валансиен: Елица Аврамова, Илона Иванова, Кръстина Кокорска

Граф Данило: Владимир Грудков, Денко Проданов и специалното участие на Росен Ненчев

Хана Главари: Стефани Кръстева-Павлова, Теменужка Трифонова

Камий дьо Росийон: Стефан Петков, Димитър Райчев и специалното участие на Стефан Илчев

Виконт Каскада: Николай Велков, Тодор Велков

Раул дьо Сент Брийош: Димитър Иванов, Александър Милев

Богданович: Лъчезар Лазаров, Георги Ханджиев

Силвиане: Станимира Василева, Петя Миленова

Кромов: Емануил Алурков, Румен Григоров

Олга: Нелли Динева, Силвия Филипова

Причич: Кръстан Кръстанов, Иван Панев

Прасковия: Людмила Козарева, Мадлен Цанков

Нийегуш: Георги-Маноел Димитров и специалното участие на Герасим Георгиев – Геро

Участват също оркестър, хор и балет на Национални я музикален театър