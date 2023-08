Валдхорнистът Красимир Костадинов: „Всяко от децата в Академия "Роза" е готово да влезе в оркестър още сега"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Красимир Костадинов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Третото издание на лятната музикална Академия "Роза" ще продължи от 8 до 17 август 2023г. в гр. Шипка. Обучението по оркестрово свирене на младите таланти ще завърши с три концерта с вход свободен- в Шипка /15 август, Централен площад/, Казанлък /16 август, парк "Розариум"/ и Пловдив /17 август, Епископска базилика/. Сред менторите в нея е валдхорнистът и педагог Красимир Костадинов.

„Академиите са доста скъпи, а Академия „Роза“ е безплатна за децата", заяви пред Classic FM валдхорнистът и педагог Красимир Костадинов. По думите му, „всички са мотивирани. Тази година имахме над 50 заявки за участие. Впечатлен съм от нивото на децата, а изборът им не беше никак лесен. Всяко от тях е готово да влезе в оркестър още сега". Според Костадинов, „преподавателите им трябва да бъдат носени на ръце, тъй като децата показват уникални умения. Показваме им как трябва да работят всяка отделна група и когато е готова, тя да стане част от общия ансамбъл“. Музикантът подчерта, че преподава на децата „в специално изградена база, близо до розоварната. Целият екип, ръководен от Пламен Николов, са създали такава красива атмосфера сред природата".

Музикалното обучение на Красимир Костадинов преминава в НУМТИ "Добрин Петков"- Пловдив в класа на Сн.Попстоянова в НМА "П.Владигеров" гр.София в класовете на Проф.Ст.Кънчев и Проф.Вл.Григоров и "Folkwang-Hochshule" Eсен, Германия, в класа на Франк Лойд. Участва в майсторските курсове на на Проф.Мартин Оуен и Проф.Фр.Лойд.

Носител е на първа награда от конкурса на НМА "П.Владигеров" гр.София за Медни духови инструменти(2003), първа и специална награда от конкурса "Млади Музикални дарования"(2000)гр.София, на трета награда от конкурса"Немска и Австрийска музика"(1999)гр.Бургас и финалист в националния академичен конкурс "Камерна музика с глас" Фрайбург,Германия(2008).

Красимир Костадинов участва като солист в концерти на Софийска Филхармония, Симфоничния Оркестър на БНР, ОФД-Пловдив, Quarto Quartet, Ансамбъл “Villa Musika” Германия и "Wurttembergischen Kammerorchester"-Хайлброн, Германия. Свирил като соло - валдхорнист на София Симфоникс , Белградска Филхармония, Сърбия, Манхаймска Филхармония, Германия и като Първа валдхорна в Есенска Филхармония, Германия.Осъществил е множество камерни концерти в България с Георги Черкин секстет.

От 2004 г. Красимир Костадинов е солист-валдхорнист в Софийската Филхармония. Член е и на състава на Филхармоничен Духов Квинтет на Софийската Филхармония. Преподавал е валдхорна в образоватената програмата за деца”Фортисимо в клас”, а от 2019г. до момента е и преподавател по валдхорна в Националното музикално училище “Л.Пипков” – София.