Валдхорнистът Красимир Костадинов е ментор в Академия "Роза"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Красимир Костадинов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Фондация „Академия Роза“ е в подготовка на своята шеста поредна Лятна музикална академия. Събитието ще се проведе по традиция между 10 и 16 август в гр. Шипка, където, в рамките на 7 дни, 34 подбрани чрез конкурс деца от музикалните училища в страната и чужбина ще се обучават в областта на оркестровото свирене.

Академията ще завърши традиционно със заключителни концерти, на които участниците ще имат възможността да демонстрират пред публика придобитите в рамките на обучението си умения. Концертите ще се проведат с вход свободен:

на 14 август от 20:00 ч. на сцената пред Народно читалище „Напред – 1903 г.“ в гр. Павел баня;

на 15 август от 20:00 ч. на централния площад в гр. Шипка;

на 16 август от 18:00 ч. в гр. Казанлък в концертната зала към Община Казанлък.

Предвиден е, за първи път, и концерт в столицата, който ще се проведе на 3 ноември, от 19:00 ч. в Дом на културата "Искър".

Тази година програмата предвижда изпълнение на следните произведения:

Лудвиг ван Бетовен – Симфония №1 в до мажор, оп. 21

Пьотр Илич Чайковски – Вариации на тема рококо за виолончело и оркестър

както и произведение, композирано от маестро Милен Кукошаров специално за оркестъра на Академията през 2026 г.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Повече за събеседника:

Музикалното обучение на Красимир Костадинов преминава в СМУ „Добрин Петков“ – гр. Пловдив с преподавател Снежина Попстоянова, НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класовете на проф. Стефан Кънчев и проф. Владко Григоров, и „Folkwang-Hochshule“ – гр. Eсен, Германия, в класа на Франк Лойд. Носител е на първа и специална награда от конкурса „Млади музикални дарования“(2000) гр.София, на трета награда от конкурса „Немска и австрийска музика“ (1999), гр. Бургас, и е финалист на националния академичен конкурс „Камерна музика с глас“ – гр. Фрайбург, Германия (2008). От 2004 е солист-валдхорнист в Софийската филхармония. От 2019 е преподавател по валдхорна в НМУ „Любомир Пипков“.

Красимир Костадинов е преподавател по валдхорна в образователната програма за деца „Фортисимо в клас”. През 2009 заедно с Петър Македонски (тромпет) създават ансамбъла „Mr.Brass“.