Виртуозът Вадим Репин пред Classic FM: "Смятам, че публиката на класическите концерти не е застаряваща"

Your browser does not support the audio element.

"Младите хора, които се интересуват от класическа музика, трябва да влагат също толкова умения и усилия в овладяването на произведенията, както са го правили музикантите и слушателите в предишните поколения. За да разбереш тази музика, трябва да се потопиш във времето, в която е замислена, а не когато е написана". Това заяви виртуозният цигулар Вадим Репин пред Classic FM. "Ако трябва да съм честен, не смятам, че публиката е застаряваща. За да слушаш класика, не влизаш в залата само да си починеш, а за да се потопиш в музика, за която имаш натрупан някакъв жизнен опит. Затова трябва да си подготвен да я слушаш", добави той. "Смятам, че при най-малките слушатели го няма този глад, който се изгражда с времето и опита. Всеки е свободен да дойде, за да бъде съучастник в изпълнението. Ние, музикантите, сме на сцената, за да предложим на публиката да направим заедно едно музикално пътешествие", допълни още забележителният Вадим Репин.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Вадим Репин, озвучено от Павел Сотиров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 9 ноември от 19.00 ч. в зала "България" виртуозът Вадим Репин ще бъде солист на Софийската филхармония. Под диригентството на Карло Тенан той ще представи в зала "България" програма, която включва: "Размисъл" №1 оп.42 (аранж. за цигулка и струнен оркестър) и Ария на Ленски из операта "Евгений Онегин" (аранжимент за цигулка и оркестър) на Пьотър Илич Чайковски и Интродукция и Рондо капричиозо в ла минор, оп.28 (аранж. за цигулка, пиано и струнен оркестър) на Камий Сен-Санс.

Тази вечер Репин ще свири на цигулка "Амати" от 1660г.

Маестро Тенан ще демонстрира майсторството на оркестъра със Серенада за струнен оркестър от Елгар и Струнен квартет във фа минор "Сериозо" от Бетовен (аранжимент на Густав Малер).

Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Вадим Репин е роден в Новосибирск през 1971г. На 11 години печели златен медал на международния конкурс „Виенявски”, дебютира в Москва и Санкт Петербург, след това и в Токио, Мюнхен, Берлин, Хелзинки и на сцената на Карнеги Хол в Ню Йорк. Само на 17 години става най-младият победител на конкурса „Кралица Елизабет“. Оттогава свири с най-големите световни оркестри и диригенти.

Сред особено забележителните моменти в неговата кариера през последните няколко сезона са турнетата с Лондонския симфоничен оркестър и Валери Гергиев, с Оркестъра на NHK и Шарл Дютоа в Япония, с Лондонската филхармония и Владимир Юровски. Високо акламирани са премиерните изпълнения на цигулковия концерт, написан специално за него от сър Джеймс МакМилан в Лондон, Филаделфия, Карнеги Хол – Ню Йорк, Зала „Плейел“ в Париж, Концертгебау в Амстердам и на цикъла BBC Prom в Роял Албърт Хол. Неговото изпълнение е записано от Onyx Classics.

Вадим Репин прави записи на концертите на Шостакович, Прокофиев и Чайковски за Warner Classics, на Бетовен и Брамс за Deutsche Grammophon, на различни триа заедно с Миша Майски и Ланг Ланг за Echo Classic и сонати с Николай Лугански, спечелили музикалната награда на BBC.

През 2010 за цялостната си творческа активност, посветена на музиката, той получава музикалната награда Victoire d’Honneur, което го прави Officier des Arts et Lettres на Франция. През 2014 става почетен професор в Централната музикална консерватория в Пекин, а през 2015 и в Шанхайската консерватория, като признание за работата му с млади музиканти. Неговият високо акламиран Tранссибирски фестивал на изкуства, ежегодно провеждан от 2014 насам, донася изключителна музика в родния му регион, достигайки до Израел, Япония и редица други дестинации. Фестивалът му дава възможност да поръча и нови концерти за цигулка на изявени композитори като Лера Ауербах, Бенямин Юсупов, Марк-Антъни Търнидж и София Губайдулина.

Този сезон за талантливия цигулар включва концерти с Филхармоничния оркестър на Радио Франс под палката на Мико Франк, Филхармонията на Монте Карло, Националния оркестър Капитол на Тулуза с Туган Сокиев, концерти в Elbphilharmonie – новата концертна зала край Елба в Хамбург с Кент Нагано, с Филаделфийския оркестър и диригента Стефан Деньов и ще завърши с турне с Германския Радио оркестър из Корея и рецитали в Корея, Китай и Япония с пианиста Андрей Коробейников.

Вадим Репин свири на цигулка Страдивари „Rode“ от 1733.