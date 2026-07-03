Вадим Колпаков: "Мадона поиска да свиря с нея след парти за рождения й ден"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Вадим Колпаков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Изтъкнатият китарист Вадим Колпаков пристигна в България, за да свири на 2 юли във Военен клуб - Казанлък. Той ще изнесе концерти на 3 юли в Би боп джаз кафе в Пловдив и на 4 юли - ресторант Орешака Казанлък.

Вадим Колпаков или накратко Вадик (VADIK) е един от водещите световни ромски (цигански) седемструнни китаристи — виртуозен изпълнител, вокалист, танцьор и композитор, чието артистично майсторство свързва вековни традиции с модерен глобален звук.

Горд наследник на легендарната музикална династия Колпакови, обхващаща три поколения майстори китаристи, Вадик пренася духа на руско-ромската музика, като я смесва с джаз, фламенко, поп, латино и световна музика.

Като артистичен директор на компанията Via Romen, Вадик си сътрудничи с водещи музиканти, певци и танцьори в проекти като Zingaresca Ensemble и VS Guitar Duo. Той изнася концерти по целия свят, фестивали и частни събития и е известен и като вдъхновяващ учител по китара, предлагайки както присъствени, така и онлайн уроци.

Сътрудничеството на Вадик включва световни турнета с Мадона по време на турнето ѝ Sticky & Sweet и изпълнения с Gogol Bordello. С Via Romen той е гостувал в САЩ и чужбина, споделяйки сцени с еврейската певица Светлана Портнянски, записвайки албума Triple Delight и изнасяйки представления от Доливуд в Тенеси до Сингапур и отвъд.

Той е и съосновател на ансамбъл Zingaresca заедно с д-р Олег Тимофеев, като представя ромската музика и култура в университети и фестивали в САЩ.

Базиран в Шарлът, Северна Каролина, Вадик създава прочутото шоу Gypsy Soul с Центъра за сценични изкуства Blumenthal и често се появява на Tosco Music Party, местни фестивали и културни места в региона.

Преди да се премести в САЩ, Вадик (Вадим Колпаков) е водещ музикант в московския ромски театър „Ромен“, изпълнявайки ролята на китарист, вокалист, танцьор, композитор и актьор. Неговите оригинални произведения все още са включени в репертоара на театъра. Обучаван в ромското училище за сценични изкуства Gilori, той учи при чичо си Александър Колпаков - легендарен 7-струнен китарист и дългогодишен музикален директор на театър „Ромен“.

През цялата си кариера Вадик е свирил в Карнеги Хол, стадионите Уембли и Маракана, Медисън Скуеър Гардън и други световни сцени, включително концерти за президентите на Казахстан, Финландия и Португалия.

Той е участвал в големи ромски фестивали като Khamoro в Прага, сътрудничил е по филма Mire Bala Kale Hin и е бил похвален от The New York Times за „виртуозното си свирене на китара“ по време на световното турне Gypsy Caravan.

Сътрудничеството на Вадик с американския ансамбъл TALISMAN води до записи за лейбъла NAXOS и изпълнения в Харвардския университет, Бостънския университет и колежа Oberlin, запознавайки публиката с дълбочината и красотата на ромската традиция.

Наследство от страст и виртуозност

Чрез музиката си VADIK (Вадим Колпаков) съживява душата на ромския народ – сливане на ослепителна техника, искрено изразяване и универсална връзка. Неговите изпълнения преодоляват граници, обединявайки публиката чрез ритъм, емоция и вечната сила на циганската китара.