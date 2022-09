В София откриват бюст-паметник на композитора акад.Петко Стайнов

Your browser does not support the audio element.

Чуйте подробности от интервюто на Георги Митов-Геми с Петко Стайнов-внук - управител на фондация "Петко Груев Стайнов", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Първият бюст-паметник в София на композитора акад.Петко Стайнов ще бъде открит на 20 септември 2022 г. от 18.00 часа на Лятната естрада в Борисовата градина. Събитието ще бъде съпътствано с концерт на Хор на слепите "Академик Петко Стайнов", дирижиран от Петър Матев, и Софийски духов оркестър под палката на Васил Делиев.Концертът е част от съпътстващата програма на "Софийски музикални седмици". Входът е свободен.

В рамките на концерта ще бъде открит бюст-паметник на композитора по проект на проф. Валентин Старчев, Камен Старчев и арх. Иван Аврамов чрез възлагане от страна на Фондация "Петко Груев Стайнов". Проектната документация е преминала през разглеждане от Експертно-художествения съвет към Столична община и Обществено-експертния съвет по устройство на територията към Направление "Архитектура и градоустройство", Столична община. Проведено е обществено обсъждане на проекта в район "Средец" и е издадена виза за проектиране от главния архитект на Общината. Решението за поставяне на монумента бе взето на онлайн заседание Столичният общински съвет (СОС) в началото на февруари 2022г.

Монументът се нарежда до паметниците на Маестро Георги Атанасов, Панчо Владигеров, Филип Кутев и Дико Илиев. „Идеята на председателя на СБК Ценко Минкин да се оформи Алея на композиторите придобива реалност“, заяви в ефира на Classic FM Radio Петко Стайнов-внук, който е управител на фондацията, носеща името на неговия дядо. „Първоначалната идея бе да използваме бюст, изработен от Тодор Първанов, като увеличим гипсовата отливка в салонен размер. Проф. Валентин Старчев реши, че ще направи нов бюст. Материалите са глава, отлята от бронз, а постаментът е 2 м. гранит“.

Петко Стайнов-внук описа дядо си като „много благ човек, който не помня да ми се е скарвал за нещо. Никога не се е намесвал в живота ми. Той беше общителен и всеки следобед имаше гости у дома.“ По думите на наследника на композитора, „той присъства в учебниците по музика от 4 до 7 клас. Появява се с детски песнички, но и с „Тракийски танци“. Той заема достойно място, но въпросът е доколко това предизвиква интереса на учениците. Инициативният комитет по повод 125г. от рождението на Петко Стайнов взе решение да се подготвят дигитални материали, с които да се подсили представянето му в различните класове".

Петко Стайнов-внук поясни, че последното произведение, което е издадено в достъпен дигитален вид, е Симфония № 1, като това се отнася както за партитурата, така и за щимовете.

Българският композитор и общественик акад. Петко Стайнов е един от основателите и първи председател на Дружеството на българските компонисти „Съвременна музика”, който е предшественик на Съюза на българските композитори. Той е сред основоположниците на българското симфонично творчество и формирането и развитието на хоровото дело у нас. По негова инициатива се създава Институтът за музика с музей при БАН. Акад. Петко Стайнов е и първият директор на Народната опера и зам.директор на Народния театър и Председател на Държавната филхармония (до 1944 г.). Вижте повече ТУК