В "Повече за книгите" по Classic FM гостува носителката на "Планета" Кармен Посадас

Уругвайската писателка, която от дълги години живее и работи в Испания, Кармен Посадас гостува по покана на Институт Сервантес-София в рамките на 12-тото издание на Софийския международен литературен фестивал, организиран от Асоциация "Българска книга".

"Легенда за Перегрина", издадена под знака на "Колибри", разкрива действителната история на Перегрина – ако не най-необикновената, то поне най-известната перла на всички времена. Излязла от водите на Карибско море, тя попада в ръцете на Филип II и оттогава се превръща в едно от най-ценените бижута на испанската монархия, докато след Войната за независимост пътят ѝ не я отвежда във Франция.

Започва вторият живот на Перегрина, чиято кулминация е, когато още през 20-и век Ричард Бъртън я дава като дар от любов на друга легендарна жена – великата Елизабет Тейлър.

Кармен Посадас създава вълнуващ роман, в който отрязък от историята на Европа оживява през съдбата на една перла, която може да е символ на късмет за притежателката си, но може да ѝ донесе и огромно нещастие.

Кармен Посадас е родена в Монтевидео през 1953 г. Живее в Мадрид от 1965 г. Mеждувременно пребивава в Москва, Буенос Айрес и Лондон, където баща й е бил посланик. Започва да пише за деца и през 1984 г. печели наградата на Министерството на културата. Тя е автор и на есета, филмови и телевизионни сценарии, разкази и няколко романа. През 1996 г. издава първия си роман – „Пет сини мухи“, една от най-успешните книги на годината. За „Малки коварства“ е удостоена с наградата „Планета“ за 1998 г. Оттогава е продала милиони екземпляри. Книгите ѝ са преведени на 21 езика и са публикувани в повече от 40 страни.