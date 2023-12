В "Повече за книгите" по Classic FM гостува Кралицата на криминалния роман на Исландия Ирса Сигурдардотир

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Ирса Сигурдардотир в превод на Георги Исаев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Книгите на кралицата на криминалния роман на Исландия Ирса Сигурдардотир са преведени на 35 езика и продадени в 3 милиона екземпляра. Тя прави своя крими дебют още през 2005 г. Ирса Сигурдардотир спечели българските читатели с поредицата за комисар Хюлдар и детската психоложка Фрея, а сега поднася „Плячка” – смразяващ кръвта психотрилър, разгърнат насред възхитителната, но страховита исландска ледена пустош. В този зашеметяващ самостоятелен роман Ирса Сигурдардотир отново ни доказва, че „също толкова умее да посява страх, колкото писатели като Стивън Кинг“ („Индипендънт“). От „Таймс Литерари Съплемент“ я нареждат „сред най-добрите криминални автори в света“.

През 2021г. „Плячка” донесе на авторката „Капка кръв" - наградата за най-добър криминален роман на Исландия. Историята ни разкрива спасителен екип, който се отправя към отдалечените и изолирани исландски глетчери в търсене на група изчезнали хора. Какво е накарало две двойки от Рейкявик да напуснат подслона си и да излязат насред снежна буря – скъпо, но неподходящо екипирани и изцяло на произвола на тежките условия? В суровата зима планината е коварна, но най-зловещото е, че някой сякаш ги следва в дългата исландска нощ. Какви са останалите мистерии в криминалния пъзел, ще откриете на страниците на "Плячка".