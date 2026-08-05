В последната седмица на август Банско Опера Фест 2026 превръща Банско в град на класическото изкуство

От 27 до 29 август Банско Опера Фест отново ще превърне Банско в град на класическото изкуство. Фестивалът се провежда под егидата на Община Банско, в партньорство с Kempinski Hotel Grand Arena Bansko, а организатор е Monte Productions. В трите фестивални вечери публиката ще види мюзикъла „Парижката Света Богородица“, комичната опера „Дон Паскуале“ и оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов.

За втора поредна година фестивалът ще излезе извън голямата сцена — със съпътстващи класически изпълнения пред Туристическия информационен център и на площад „24 май“. След напълно разпродадената ВИП зона през 2025 г., Банско Опера Фест отново ще предложи ограничен брой ВИП места, които вече са в продажба в мрежата на Eventim. Те включват място в централния сектор, чаша пенливо вино, лек кетъринг преди началото на представленията и възможност за снимки със солистите след края на вечерта.

На 27 август фестивалът се открива с „Парижката Света Богородица“ по музика на Рикардо Кочанте и Люк Пламондон. Постановката на режисьора Петко Бонев и диригента Страцимир Павлов съчетава сценография, костюми, хореография и 3D мапинг, а емблематичната история на Виктор Юго ще оживее на оригиналния френски език със субтитри на български. Оркестрацията е на Данко Йорданов. В ролите на Есмералда и Квазимодо са Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов, заедно с оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна.

На 28 август програмата продължава с „Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети — една от най-обичаните комични опери в световния белкантов репертоар. Под диригентството на Светослав Борисов и в режисурата на Сребрина Соколова, спектакълът среща на една сцена американския тенор Самюъл Робъртсън като Ернесто — артист с опит на европейски сцени, сред които Виенската държавна опера и Опера Лайпциг, Александрина Михайлова като Норина, Свилен Николов като Доктор Малатеста и Евгений Станимиров като Дон Паскуале.

Финалът на 29 август е оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов. Заедно с него на сцената ще излязат Александрина Михайлова, ученичка на Райна Кабаиванска, пееща в Миланския оперен театър Ла Скала, Жана Костова, Лилия Илиева-Михайлова, Самюъл Робъртсън, Велин Михайлов и Свилен Николов, под диригентството на Светослав Борисов и с оркестъра на Държавна опера Варна.