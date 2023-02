В Националната библиотека откриха документалната изложба „Аз съм Левски!“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече в репортажните звукови файлове, събрани от Георги Митов и разположени под главната снимка!

Над 100 документа и снимки, свързани с делото на Апостола на свободата, можете да разгледате в документалната изложба „Аз съм Левски!“. Тя е разположена в Централното фоайе на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ /НБКМ/ и е финансирана от Министерство на културата. Изложбата бе открита в присъствието на ученици от две столични училища - 124-то и 59-то, носещи името на Дякона. Експозицията е посветена на 150 години от гибелта на Васил Левски.

В първия ден на изложбата бе включен оригиналът на личния бележник на Апостола на свободата, който е национална реликва и се съхранява в трезора на Българската народна банка. Посетителите могат да го разгледат в дигитален вид.

Сред експонатите, достъпни за разглеждане от публиката, са записките на Левски, както и препис от протокола със смъртната му присъда от 15 януари 1873 г.

На откриването служебният заместник-министър на културата доц. д-р Пламен Славов заяви, че Васил Левски е „най-великият от нашите национални герои, който продължава да ни обединява и в годините на изпитания, на които сме подложени като народ и като нация".

Директорът на НБКМ доц. Д-р Красимира Александрова изрази убедеността си, че изложбата “Аз съм Левски” ще бъде посрещната с интерес от българската общественост поради нарастващото внимание на българите към личността и делото на Васил Левски през годините.

Председателят на Общобългарския комитет “Васил Левски” Васил Василев подчерта ролята на библиотекарите в съхраняването на паметта за националния ни герой, както и гледната точка на децата за него в своеобразния конкурс за есе, проведен наскоро.

Според главният архивист на Българския исторически архив в НБКМ д-р Руслан Иванов, в експозицията са включени 16 табла, в които е направен опит да бъде разказана историята и живота на Апостола на свободата. Изложбата продължава до 10 март.

Припомняме ви, че на 19 февруари 2023 г. се навършват 150 години от гибелта на Васил Левски. Столичната община ще възпомене годишнината с панихида в храм „Света София” в 17.00 ч. Церемония-поклонение пред личността и делото на Апостола на българската свобода ще се проведе от 18.00 ч. пред паметника на Васил Левски на едноименния булевард.

Военноисторическият музей, Музеят за история на София и БАН също организираха изложби в памет на националния ни герой.