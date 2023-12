В Музикалния театър укротяват опърничавата в "Целуни ме, Кейт!”

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с артист-солистите на Музикалния театър Зорница Дамянова и Марчо Апостолов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: Classic FM

В Държавния музикален и балетен център в София укротяват опърничавата в "Целуни ме, Кейт!”. Спектакълът ще се играе на 10 декември от 17.00ч. и на 16 декември от 19.00ч. в залата на Музикалния театър в столицата.

„Целуни ме, Кейт!” е един от най-атрактивните бродуейски мюзикъли в

две действия, написан от американския композитор Коул Портър. Либретото

създават холивудските сценаристи - съпрузите Бела и Самюъл Спивак през

1948 г. Завладяващата история в „Целуни ме, Кейт!“ е по мотиви от комедията

„Укротяване на опърничавата“ на Уилям Шекспир. Действието, решено като

пиеса в пиесата, вкарва персонажите в цял куп перипетии и комични

моменти.

Сюжетът на „Целуни ме, Кейт!“ преплита две основни линии – едната,

разказваща вечната поучителна история на „Укротяване на опърничавата“, в

която действието се развива по времето на Шекспир, и другата – в средата на

миналия, XX век. Основната линия се заплита около двамата бивши съпрузи -

примадоната Лили Ванеси и режисьора, продуцент и актьор Фред Греъм.

Един грешно изпратен букет нажежава страстите и представянето на

комедията на Шекспир „Укротяване на опърничавата” става по-

правдоподобна и въздействаща отвсякога, а публиката е в абсолютен възторг.

Билетите са в продажба и могат да бъдат закупени от касата на

Музикалния театър, от всички каси на EasyPay (Изипей), както и онлайн от

сайта на театъра - www.musictheatre.bg и Epay.go