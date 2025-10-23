„Опералия” превръща сега София в световна столица на операта

Оперната Олимпиада гостува у нас по покана на българската прима Соня Йончева, която е и неин победител в Милано, 2010 г. Млади таланти от цялото земно кълбо се състезават за признанието на мениджърите на едни от най-реномираните оперни театри в света – като Ла Скала, Виенската държавна опера, Кралската опера в Лондон, Държавната опера в Берлин, Държавната опера в Мюнхен, испанските Театро Реал и Театър на сарсуелата, Нидерландската опера в Амстердам, Залцбургския музикален фестивал и други. Всички те са в България, за да се отдаде почит на голямата българска традиция в класическото пеене, дала на света плеяда от оперни звезди, както и да се даде трамплин на най-обещаващите гласове на новото поколение.

„Животът на артиста е абсолютен символ на свободата. Всеки се ражда в определени граници, говори даден език, но когато започне да се занимава с голямото изкуство, той или тя вече принадлежи на света. Нашата работа – на певците, композиторите, директорите на оперни театри – е небесна, тя е далеч от земната политика и цели на подобри обществата чрез обединителната сила на културата” – каза Соня Йончева в качеството си на организатор на събитието.

Тя е и член на престижното жури, а в ролята си на издател и продуцент направи специална изненада, като подари на легендата на световната опера Пласидо Доминго първи екземпляр на най-новото тематично издание на сп. „Български Артист”, което излиза на пазара за Световния ден на операта (25 октомври) и за финала на „Опералия” на (26 октомври) и е посветен на „50-те български оперни гласове”.

„Изумително е, че само два месеца след незабравимата „Гала в София” аз съм отново във вашата страна – родината на толкова велики оперни изпълнители, с които съм пял през годините и на нашата голяма гордост Соня Йончева. Тазгодишното издание на „Опералия” е особено специално, защото се навършват и 30 години от въвеждането на категорията сарсуела – жанрът, популяризиран от моите родители и на чиито имена даваме специални награди” – изтъкна Пласидо Доминго на пресконференция с медии между решителните кръгове на „Опералия”.

На 20 и 21 октомври протекоха четвъртфиналите, на които се представиха 30 участници от 16 държави на 5 континента. 20 продължиха към полуфиналите на 22 октомври – а 11 от тях се класираха и за големия финал на 26 октомври. Това са:

В категория „Опера”: Нейтън Боулс, тенор, САЩ; Екатерине Буачидзе, мецосопран, Грузия; Михай Дамян, баритон, Румъния; Самира Галимова, сопран, Русия; Александър Грасауер, бас-баритон, Австрия; Натали Люис, мецосопран, САЩ; Гриша Мартиросян, баритон, Армения; Дейв Монако, тенор, Италия; Уилям Томас, бас, Великобритания; Бо Уанг, бас-баритон, Китай; Жасмин Уайт, контраалт, САЩ.

В категория “Сарсуела”: Екатерине Буачидзе, мецосопран, Грузия; Самира Галимова, сопран, Русия; Гриша Мартиросян, баритон, Армения; Дейв Монако, тенор, Италия.

Щастливците, които са се сдобили с билети, ще станат свидетели на изгряването на новите оперни звезди на живо в зала „България” – финалът на “Опералия” ще е под формата на галаконцерт, дирижиран от маестро Найден Тодоров (а в частта със сарсуела – лично от Пласидо Доминго). Остават съвсем малко билети онлайн тук: https://shorturl.at/pYnvf и на касата на Софийска филхармония. Побързайте!

Соня Йончева изказа своите благодарности към Софийска филхармония, че е прегърнала идеята за домакинство на конкурса, както и към Министерство на културата за финансовата подкрепа и на Столична община за институционалното партньорство. Оперната прима изтъкна, че преди всичко заслугата е и на „Ролекс” – чийто дългогодишен посланик е тя – за това, че подкрепят изкуството в световен мащаб, вкл. с осигуряване на част от наградния фонд за „Опералия”.

Наградите:

Първа награда: по 30 000 долара при мъжете и при жените;

Втора награда: по 20 000 долара при мъжете и при жените;

Трета награда: по 10 000 долара при мъжете и при жените;

Специална награда на името на Биргит Нилсон: по 15 000 долара при мъжете и при жените (присъжда се на певци, изпълняващи арии на Рихард Щраус и Рихард Вагнер);

Награда „Пепита Ембил де Доминго” (при жените) и „Дон Пласидо Доминго” (при мъжете) в категория „Сарсуела”: по 10 000 долара;

Награда на "Ролекс", присъдена от публиката: часовник "Ролекс" (при мъжете и при жените) - за тази награда се гласува от публиката на финалния гала-концерт;

Награда на CulturArte: 10 000 долара (награда от Гийермо и Бертита Мартинес);

Финалистите, които не са спечелили конкурсна награда, получават окуражителна награда от 5 000 долара.

Но най-голямата награда си остава сключването на договори с престижните оперни театри веднага след конкурса. Желаем успех на всички!

Досегашни лауреати:

"Опералия" е инкубатор за новото поколение оперни звезди и задава тенденциите и световните стандарти вече няколко десетилетия. Част от бележитите лауреати на конкурса са едни от най-великите изпълнители днес: като Джойс ДиДонато и Роландо Вийязон, които българската публика имаше щастието да слуша през април и май тази година в зала „България” по покана на Соня Йончева – самата тя носител на първата и на специалната награда CulturArte от конкурса. Сред останалите бележити имена, откроили се в „Опералия” през годините, са Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде, Надин Сиера, Лизе Давидсен, които са емблематичните лица на най-големите оперни сцени – Метрополитън опера в Ню Йорк, Виенската държавна опера, Миланската Скала, Кралската опера в Лондон и т.н. Единственият друг българин, печелил „Опералия” до момента, е басът Орлин Анастасов (1999 г.)

Историята на „Опералия”:

"Опералия" за класическата музика е като Олимпиадата за спорта. Няма по-голям и по-престижен форум за среща на изгряващите оперни таланти от цялата планета и директори на най-утвърдените оперни театри от Европа и света. Досега конкурсът се е провеждал на ключови места като Парижката Гранд Опера, Кралската Опера в Лондон, Болшой театър в Москва, Мадрид, Мексико Сити, Токио, Лос Анджелис, Вашингтон, Пекин, Кейптаун, Мумбай и други. Историческо постижение е най-елитният оперен конкурс в света – и единственият глобален (пътуващ по цялото земно кълбо) – да се проведе за пръв път в България в своята 32-ра годишнина. Предвижда се следващото издание по всяка вероятност да е в Шанхай, стана ясно на пресконференцията в София.

За SY11 Events:

Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: „Завръщане” в Пловдив (2020 г.), „Гала в София” (2021 г.), книгата „Петнадесет огледала” (2023 г.), албумът “Куртизанката” (2023 г.), рециталният цикъл „Съкровени гласове” 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието „Български Артист” (2024 / 2025 г.), компактдискът „Жорж” (2025), „Гала в София 2025”, „Опералия 2025”, книгата „50-те оперни гласове на България”. Соня Йончева – като оперна прима, продуцент и издател подчинява всичките си проекти на своето мото „Културата е бъдещето”!