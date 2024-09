Уникалният проект “Bartók Gothic” ще бъде представен за първи път в София

Струнни квартети №1, ор.7 и №4 на Бела Барток ще прозвучат на сцената на клуб Mixtape 5 - side B в изпълнение на Art&Shock String Quartet. Съставът обединява виртуозни млади музиканти от Симфоничния оркестър на БНР, камерен ансамбъл “Софийски солисти” и частни артистични организации:

Стоимен Пеев- цигулка

Ивайло Данаилов- цигулка

Стефания Янкова- виола

Виктор Трайков- виолончело

Творческа концепция “Bartók Gothic”: Кръстина Денчева.

01.10.2024

Врати: 19:30

Начало: 20:00

Вход: 20 лв

13 -18 години - 10 лв

Само на място в деня на събитието

Проектът “Bartók Gothic” е посветен на красотата на струнните квартети на Бела Барток и присъствието им в емблематични хорър и трилър филми в историята на Седмото изкуство, като “Сиянието” (1980) на Стенли Кубрик и готик драмата “Вечната дъщеря” (2022) на Джоана Хог, с участието на великолепната Тилда Суинтън. Допълваща мистичната атмосфера на музиката на Барток и вдъхновение в проекта е великолепната кавър версия на Queen- Who wants to live forever - саундтрак на филма “Шотландски боец” - в изпълнение на канадската поп група The Tenors, в една истинска готик опера. Целта на артистичния екип на “Bartók Gothic” е да поднесе тази изключителна музика на младата аудитория в България през призмата на готик субкултура, която привлича милиони почитатели по света.

Проектът се осъществява в партньорство с Институт “Лист” - Унгарски културен институт и с медийната подкрепа на bTV Radio Group (bTV Radio, Jazz FM, Classic FM, Radiomate)