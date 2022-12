Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов с Н.Пр.Кристина Кувая-Ксантопулос, посланик на Финландия в България в превод на Румяна Василева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Уникални записи с музика от Финландия получи Classic FM Radio в навечерието на 28-ия си рожден ден. Компактдисковете бяха дарени от Посланика на Финландия в България Нейно превъзходителство Кристина Кувая-Ксантопулос, която гостува в медията навръх националния празник на своята страна- 6 декември.

"Музиката е много важна част от финландската култура и финландското ДНК", заяви дипломатът. "Имаме колекция от дискове в Посолството, с които много добре представяме музикалната култура на нашата страна". Селекцията включва симфонична, хорова, оперна музика, джаз и финландско танго.

Кристина Кувая изрази подкрепата на Финландия за Украйна във връзка с продължаващия военен конфликт. "Финландците като нация взехме решение, че присъединявайки се към НАТО, би бил най-добрият начин да защитим националната си сигурност. Процесите по ратификация все още текат, но използвам случая да благодаря на България, която бързо ратифицира договора".

Друг акцент в разговора с финландския посланик са и настъпващите празнични дни, като дипломатът описа атмосферата в Лапландия, където живее Дядо Коледа.