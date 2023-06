Унгарският иновативен проект „Черпим от корените си" гостува в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с флейтистката Ребека Петьо и цигуларя Габор Немет в превод на Нели Димова от Институт "Лист"- Унгарски културен институт в София, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 14 юни от 19.00ч. в зала "България" ще бъде представена концертната програма „Черпим от корените си". Това е иновативен проект, в който фолклорните преработки зазвучават в необичайни формации (соло флейта, флейта-пиано, соло цигулка, флейта-цигулка-пиано), но също така и нови творби на съвременни композитори, които съдържат препратки към народната музика. Цел на програмата е да представи на публиката по-тясната връзка между народната и класическата музика, затова за изпълнителите важна мотивация е изграждането на мост между двата жанра, като популяризират народната музика в света на сериозната музика. Концертът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ на Унгария в рамките на 54-тия Международен фестивал "Софийски музикални седмици" и в партньорство с Институт "Лист"- Унгарски културен институт София. Билети ще намерите на касата на зала "България" и в Ивентим

В програмата ще прозвучат в класически облик и пригодени за концертна зала фолклорни мелодии от Секейската земя. Въпрос от първостепенно значение в проекта е какво ни дава днес народната музика като древна култура. В търсене на отговорите младите изпълнители са подбирали измежду мелодии от Нярадменте и Марошсек, впоследствие преработени за соло флейта, соло цигулка, както и за формациите флейта-пиано, флейта-цигулка-пиано. Особеност и на трите алтернативи е, че макар и инструменталният им репертоар и поотделно и заедно да е изключително богат, то фолклорните преработки могат да се чуят доста рядко на тези инструменти.

Творбите черпят материал от народната музика, но в същото време съдържат и модерни идеи, специални формални и технически елементи. Те са вдъхновени от народната музика и са тясно свързани с основите на фолклора. По време на концерта слушателите ще усетят как са се позовали на фолклорните източници унгарските композитори на ХХ век, както и под каква форма може да се вдъхнови един съвременен млад унгарски композитор от мислите на народната музика, ако използва същия онзи инструментариум, който някога са използвали Барток и Кодай.

Програмата включва:

1. Кодай: Епиграми

2. Абигел Варга: Птичи трели

3. Абигел Варга: … листата падат

4. Енеску: Cantabile и Presto Enescu: Балада

5. Абигел Варга: Разваленият фонограф

6. Барток: Десет леки пиеси за пиано, BB 51 – 5. Вечер при секеите (Транскрипция: Ребека Петьо и Чаба Петьо)

7. Барток: Румънски народни танци, BB 76 (Транскрипция: Ребека Петьо и Чаба Петьо)

8. Барток: Три народни песни от област Чик, BB 45b

9. Абигел Варга: Завръщане

Повече за музикантите:

Ребека Петьо е студентка втори курс в Музикалната академия „Ференц Лист“ в Будапеща в класа на преподавателката Вероника Орош. Средното си образование завършва в Лицея по изкуствата в Марошвашархей, в класа на Йолан Геред. През 2015, 2017 и 2018 е носителка на Първа награда на румънската Национална инструментална олимпиада, а през 2019 печели максималния брой точки. През 2016 и 2017 се класира на първо място на Международния конкурс „Емануел Енеску“. Сътрудничи с оркестъра на Държавната филхармония в Марошвашархей, с Камерния оркестър „Чик“, както и с Камерния оркестър „Ференц Лист“, а с оркестър „Camerata Regala“ свири и в румънския Атенеум (Ateneul Român).

Като член на оркестър през 2016 има възможността да сътрудничи на European Music Campus Orchestra в Графенег, Австрия. През есента на 2020 става стипендиант на Приятелския кръг на Музикалната академия „Ференц Лист“. През септември изнася камерен концерт за флейта и арфа в енорийската църква „Свети Ласло“ в Будапеща, а във формация флейта и китара свири в Унгарския културен институт в София. По същото време добива опит и в съвременната театрална музика, сътрудничи в постановката на драмата „Люлки“ на Янош Лацкфи.

Габор Немет- Обучението си по цигулка започва на седемгодишна възраст в музикалното училище „Ани Фишер“, първата му преподавателка е Илдико Пушкаш Бекенине. Още през първите години постига добри резултати на столични и национални конкурси. През 2009 е приет в Консерваторията „Бела Барток“, в класа на Ищван Кертес. Учи камерна музика при изтъкнати преподаватели като Ерика Петьофи, Ерика Тот, Ищван Варга, Андраш Хорн. Оркестровото свирене получава все по-важна роля в творческия му път, от 2014 има възможността да свири в Камерния оркестър „Anima Musicae“, след което го избират за свой член. Продължава обучението си в Музикалната академия „Ференц Лист“ отново при Ищван Кертес. По време на следването си неведнъж свири като първа цигулка в Симфоничния оркестър на Музикалната академия под ръководството на признати диригенти. Познанията си задълбочава в майсторските класове на известни професори и музиканти като Рита Вагнер, Габор Такач-Над, Джовани Гуцо, Каталин Кокаш, Пиер Амоял, Дора Шварцберг, Имре Рохман, Филип Зетцер, Улф Шнайдер.

През изминалите години изнася концерти с множество формации за камерна музика в Будапеща и провинцията. През 2018 със струнния си квартет печели наградата за високо постижение и специалната награда на ректора на организирания в Дебрецен конкурс за камерна музика. През същата година с приятелите си основава състава за камерна музика Soul Group.

Понастоящем учи в Нидерландия в Prince Claus Conservatoire в Грьонинген в класа на Каталин Шебещен със стипендия Campus Mundi.

Хенрик Сьоч- Музикалното си обучение започва на 13 години в Музикалното училище „Ласло Херман“ в Секешфехервар, при Виола Федьо Деменине, след това продължава в Специализираната гимназия под ръководството на Агнеш Карпати. Учи пиано в класа на Йеньо Яндо и Балаж Кечкеш в Музикалната академия „Ференц Лист“, като негови преподаватели по камерна музика са Марта Гуяш, Габор Чалог и Балаж Фюлеи.

В трети курс със стипендия по програма Еразъм учи в базелската Musik-Akademie. Работи редовно с композитори като Мате Бела, Андраш Габор Вираг, Виктор Молнар, Даниел Добош, Абигел Варга, и е редовен изпълнител в Мини фестивала „Кафе Будапеща“.

Чаба Петьо е роден на 21 октомври 1997 в Марошвашархей, Трансилвания. На 10-годишна възраст започва да свири на китара, не много по-късно, като ученик в пети клас, родителите му го записват в Лицея по изкуствата в Марошвашархей, в класа по класическа китара. Тогавашната му учителка Тюнде Ковач го насърчава наред с учението да се явява и на конкурси и майсторски класове, така още в началото на обучението си Чаба получава множество музикални тласъци.

След завършването на гимназията през 2016 се премества в Будапеща, където продължава музикалното си образование в Музикално студио Кьобаня, а от 2018 учи в Музикалната гимназия „Бела Барток“. Понастоящем е студент в Музикалната академия „Ференц Лист“, специалност Джаз китара под ръководството на Габор Юхас и Шандор Хорани. Чаба е отворен за множество музикални жанрове, основно в областта на класическата, джазовата, народната и забавната музика. Често смесва различните жанрове в изпълнителската си дейност.

Абигел Варга е родена през 1996 в Егер. Дипломира се като бакалавър със специалност приложна композиция през 2018 в Музикалната академия „Ференц Лист“, където учи при Юдит Варга и Жофия Талер. През 2017 печели втора награда (споделена) на конкурса по композиция на Музикалната академия. През август 2018 заема трето място на конкурса за стипендии на името на „Андор Неслени“ на Музикалната академия, която отличава най-добрите произведения за акустичен инструмент или инструменти, написани през учебната година.

От 2018 учи магистратура по специалност композиция в Музикалната академия „Ференц Лист“ с преподавател Петер Торняи, дипломира се през 2021. Понастоящем е на следдипломна специализация по композиция в майсторския клас по композиция на Hochschule für Musik und Theater в Мюнхен, в класа на Мориц Егерт.

Наред с композиторската си дейност Абигел подпомага обогатяването на унгарския културен живот и като организатор на концерти и художествен мениджър. Целта й е мениджмънт предимно на млади музиканти, както и популяризирането на съвременната унгарска сериозна музика.