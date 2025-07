Бразилският композитор Улисес Роша пред Classic FM: "Изкуственият интелект не създава, а може да довършва произведения"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Улисес Роша /превод: Светлин Христов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Бразилският китарен маестро Улисес Роша ще завладее сцената със своята неподражаема музикална естетика. Композитор, аранжор и мултиинструменталист, Роша съчетава бразилска традиция, джаз и класика с импровизационна лекота. Той е сред водещите фигури на бразилската инструментална сцена и е концертирал на пет континента, както и с имена като Ал Ди Меола, Елиане Елиас и Хермето Паскоал. Програмата включва авторски произведения на Улисес Роша, Егберто Жисмонти, Гарото, Доривал Каими, Еду Лобо.

На 9 юли от 18.30ч. в Балабановата къща в Пловдив бразилският китарен маестро Улисес Роша ще завладее сцената със своята неподражаема музикална естетика. Той е сред водещите фигури на бразилската инструментална сцена и е концертирал на пет континента. Роша ще закрие пролетното издание на "Дни на музиката в Балабановата къща". Музикантът, който пристигна у нас благодарение на Културен институт "Зенон", гостува с рецитал с авторски произведения на Улисес Роша, Егберто Жисмонти, Гарото, Доривал Каими, Еду Лобо, по време на 56-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици", който е част от Календара на културните събития на Столична община през 2025 г. със съорганизатори: Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония. Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Столична община, Министерство на културата.

В програмата:

Улисес Роша – „Delírio“

„Calango“

“Jabuticaba“

“Peripécias do Joca“

“Teu Sorriso“

“Desatino“

Егберто Жисмонти – „Frevo“

Анибал-Аугусто Гарото – „Lamentos do Morro“

Доривал Каими – „Lenda do Abaeté“

Улисес Роша – „Habana Vieja“

Еду Лобо – „Ponteio“

––––––––-

Улисес Роша е един от най-значимите китаристи на своето поколение в Бразилия. Роден в Рио де Жанейро и израснал в Пирасунунга (щат Сао Пауло), той е композитор, аранжор и изпълнител с впечатляваща дискография от 14 албума.

С характерен личен стил, Роша умело съчетава елементи от бразилската музика, класиката и джаза. Известен със своята изключителна музикална универсалност, той изнася концерти както като солист, така и в камерни състави или съвместно с водещи симфонични оркестри в Бразилия.

Творчеството му се отличава с търсене на нови изразни средства – той често експериментира със смесване на акустични и електронни елементи, преосмисляйки ролята на китарата в съвременната музика.

В рамките на своите международни турнета Роша се изявява като изпълнител и преподавател, като изнася рецитали и майсторски класове в редица страни, включително САЩ, Канада, Германия, Франция, Япония, Русия, Сирия, Кувейт, Зимбабве и други.

Участвал е в проекти с имена като Ал Ди Меола, Сезар Камарго Мариано, Елиане Елиас, Егберто Жисмонти, Хермето Паскоал и Гал Коста. През 2016 г. е номиниран за Brazilian Press Awards, признание за бразилски артисти с принос към културната сцена в САЩ.

Улисес Роша съчетава активната си концертна дейност с преподаване в Катедрата по музика на Университета UNICAMP, а в продължение на пет години е бил гост-преподавател в Университета на Флорида.