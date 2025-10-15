Уго Таркуини преди концерта на 4 Italian Tenors в София: "Обичаме да се завръщаме в България, която всеки път ни посреща чудесно"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с тенора Уго Таркуини, озвучено от Светослав Николов и разположено в звуковия файл под главната снимка!

Четиримата италиански тенори се завръщат на сцената на Зала 1 на НДК на 15 октомври. Уго Таркуини, Джани Лечезе, Алесандро Фантони и Анджело Форте представят различни тембри и артистични индивидуалности, които се сливат в хармония. Под диригентството на маестро Лоренцо Бизари те ще изпълнят популярни арии от най-обичаните опери и любими италиански канцонети – музика, която носи духа на белкантото.

Съпроводът е поверен на оркестъра на Държавна опера – Варна, който ще допълни вокалното изкуство със своя професионализъм и музикален размах.

Това е вечер, в която програмата съчетава силата на класическата опера с чара на популярните италиански песни.

Събитието се организира от Monte Productions и Държавна опера-Варна със съдействието на Италианския културен институт. Билети - на касите на НДК и в мрежата на Eventim.

Уго Таркуини започва да учи пиано и хорово пеене на осемгодишна възраст. В крайна сметка завършва специалност оперно пеене с отлични оценки в Консерваторията Личинио Рефиче във Фрозиноне. Продължава следдипломното си обучение под ръководството на някои от най-важните фигури в италианската техническа и интерпретативна оперна традиция, като Никола Мартинучи, Алфредо Дзанацо, Лучета Бици и Алберто Газале.

След като завършва Академията на фестивала „Пучини“ в Торе дел Лаго през 2014 г., е избран да участва в престижното издание на фестивала в същата година като Ринучо в „Джани Скики“, присъединявайки се към актьорския състав на „Триптихът" /"Il Trittico“/ с артисти като Амарили Ница и Алберто Мастромарино, под диригентството на маестро Бруно Николи.

През 2013 г., след участие в конкурса за пеене As.Li.Co., получава ролята на Ерик/Щойерман в „Летящият холандец“ от Вагнер. Това го довежда да дебют с тази роля в някои от най-знаковите италиански театри (напр.: Teatro Regio в Торино, Arcimboldi в Милано, Teatro Sociale di Como, Teatro Ponchielli в Кремона, Teatro Comunale в Болоня) и в Оперхаус в Магдебург, Германия, по време на двестагодишнината от рождението на Вагнер. В допълнение към музикалното си образование, Уго Таркуини има и степен по телекомуникационно инженерство.

През 2013 г. е избран да бъде част от артистичния състав на Фондация „Лучано Павароти“, идея, първоначално замислена от известния тенор, а по-късно доразвита от д-р Николета Мантовани, за да се насърчи артистичната кариера на най-талантливите изгряващи певци на международната сцена. От името на тази фондация той е участвал в няколко събития, включително откриването на сезон 2013 на Арена ди Верона, два престижни концерта в Болшой театър в Москва и театър „Рубен Дарио“ в Манагуа, Никарагуа, в чест на великия маестро Павароти.

Дебютира в главни роли като тази на Родолфо в „Бохеми“ по случай 155-годишнината от смъртта на Пучини на фестивала „Пучини“, а по-късно и в Театро Аристон в Сан Ремо и на Оперния фестивал в Помпей в същата роля. През 2014 г. дебютира и в ролите на Пинкертон в „Мадам Бътерфлай“ в Театро Аурелио в Рим; шедьоврите на Верди „Дон Карло“ и „Набуко“ (роли на Дон Карло и Исмаела) в турне, в което участват някои от най-важните театри на италианските региони Лигурия и Пиемонт. През 2015 г. изпълнява ролята на Тамино във „Вълшебната флейта“ в Операта в Мускат. През 2016 г., Дон Базилио-Курцио в „Сватбата на Фигаро“ в Teatro Regio в Парма и Teatro Valli в Реджо Емилия, Гофредо в „Риналдо“ в Сеулския център за изкуства, Калаф в „Турандот“ от Бузони във Фондацията на фестивала „Пучини“.

През сезоните 2022 и 2023 на Оперния фестивал в Таранто Уго Таркуини дебютира в ролите на Марио Каварадоси в „Тоска“ на Пучини, Канио в „Палячи“ на Леонкавало и Манрико в „Трубадур“ на Верди. През 2023 г. отново пее ролята на Туриду в „Селска чест“ от Маскани в театър „Умберто Джордано“ във Фоджа.

През сезоните 2024 и 2025 на фестивала дебютира с две от най-представителните пучиниеви роли: Луиджи в „ Мантията“ и Калаф в „Турандот“.