Ударно завръщане на музикалните нощи край езерото в Правец през юли с музикален домакин – Софийската филхармония

С обновенa сцена и ново име класическите концерти се завръщат край езерото в Правец.

През май хотелът в Правец ще отвори врати под името Hyatt Regency Pravets Resort, след грандиозно обновление и вече част от престижната световна верига Hyatt.

Фестивалът също променя формата и името си с амбицията да отговаря на високите стандарти на домакините.

Световноизвестни музиканти и певци ще се включат в първото издание на Pravets Art Nights, който ще се състои на 21 и 22 юли. Той е наследник на MozArt Festival, с организатор сдружение „Моцартови празници - 04" и подкрепа на община Правец, който бе създаден преди 18 години по идея на Снежина Аврамова, а голямата оперна прима Христина Ангелакова беше негов дългогодишен творчески двигател. След нейната кончина професор Борислава Танева пое организацията на фестивала.

Заради натоварената си програма проф. Танева взе решение да се оттегли от позицията артистичен директор.

Организаторите ѝ изказват своята гореща благодарност за нейната всеотдайност и ѝ желаят успехи в творчески и личен план.

Музикален домакин на събитието ще е най-престижният български оркестър - Софийската филхармония.

Тромпетовата сензация Лусиен Реноден Вари ще се включи в първия концерт на Софийската филхармония на 21 юли. Под палката на маестро Найден Тодоров тя ще представи Концерт за тромпет от Хайдн. Програмата на вечерта е почит към тримата големи виенски класици и включва още Увертюрата към „Сватбата на Фигаро" от Моцарт и Седма симфония от Бетовен.



Френската тромпетистка Лусиен Реноден Вари е приветствана като „тромпетна сензация" от класическото радио KDFC. Победител в категорията „Révélation" на Victoires de la Musique Classique 2016, тя е обявена за една от трийсетте отличени в класацията 30 Under 30 на Classic FM от Джулиан Лойд Уебър през 2021. Изключителното ѝ майсторство в интерпретиране както на класически, така и на джазов репертоар, прави присъствието ѝ на съвременната концертна сцена уникално.

През февруари 2021 Реноден Вари, заедно с Филхармоничния оркестър ѝ на Монте Карло и диригента Саша Гьотцел, записва за Warner Classics компактдиска „Piazzolla Stories", който ѝ носи наградата „Opus Klassik" в категорията за млад артист през месец август. Това е третият албум като изпълнител на Warner, след „The Voice of the Trumpet" (2017), реализиран в сътрудничество с Националния оркестър на Лил и Роландо Вийязон и „Mademoiselle in New York" (2019), записан с Бил Елиът и BBC Concert Orchestra – албум, с който Реноден Вари направи и своя дебют на BBC Proms по-рано същата година, и който получи 4 звезди в BBC Music Magazine. Младата класическа звезда pазмести специално тежката си програма, за да се включи в Pravets Art Nights.

Изисканото косовско сопрано и любима ученичка на Христина Ангелакова, Беса Лугичи и един от най-добрите ни тенори Михаил Михайлов ще блестят на сцената на 22 юли. Със стилна програма от обичани оперни арии и дуети те ще поздравят гостите на Правец. Публиката ще чуе и „Музика на водата" и „Музика на фойерверките" от Хендел, представени от националния оркестър. А организаторите обещават и феерия от фойерверки, които да допълнят празничната атмосфера.

Не пропускайте срещата с най-доброто от класическата сцена в двете магични вечери край езерото в Правец!

Билети за концертите са налични на касата на зала „България" и Ивентим: тук и тук.

Само до 15 май билети могат да се закупят с 15% отстъпка.