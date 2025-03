Ученици говориха на испански с Хосе Кура и Огнян Драганов преди премиерата на „Риголето” в Държавна опера Стара Загора

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на Държавна опера Стара Загора Огнян Драганов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Необикновена и емоционална среща „Преди премиерата” на ученици от Стара Загора и почитатели на оперното изкуство с екипа на спектакъла на операта „Риголето” от Джузепе Верди се състоя в залата на Старозагорската опера. С любознателните ученици на СОУ ”Максим Горки” от 3 паралелки с усилено изучаване на испански език световният оперен певец и диригент на „Риголето” Хосе Кура говори на родния си език. В превода му помагаше Мария Малагарди. Учениците от ГПЧЕ”Ромен Ролан” бяха от 8 клас – паралелка с изучаване на английски език. Всички гости в тази открита среща бяха приветствани от директора на Държавна опера-Стара Загора Огнян Драганов, който е и режисьор на новата постановка на операта „Риголето”. „Ние,музикантите, над 25 години се подготвяме, учим музика, за да излезем на тази сцена. Образованието е личен избор. Много хора стигат до различни нива – някои до високо ниво, други нямат такава потребност. Всеки един от нас иска да е различен от другите. Това, което ни прави различни от другите, е нашият Избор в живота.” – се обърна към учениците Огнян Драганов.

Той разказа увлекателно историята на създаването на операта „Риголето” и запозна публиката със сюжета на операта.”Това е драма, която съществува и днес – младо момиче, което се увлича по богат и фриволен мъж. Момиче, което е пазено от баща си от всички опасности в живота.”

Огнян Драганов представи останалите артисти от екипа, които присъстваха на срещата, като започна от Хосе Кура – световноизвестен тенор, диригент и композитор, Каталин Йонеску-Арборе – художник на костюмите и декора и солистите Емилия Терзиева /Джилда/, Момчил Караиванов /Херцог на Мантуа/, Стоян Буюклиев /Борса/, Виолета Димитрова/Джована/, Сарай Диаз /Графиня Чепрано/.

„За това сме се събрали тук от цял свят – да направим опера. Нашият град се отличава от другите градове, защото има Опера!” – с тези думи Огнян Драганов „предаде щафетата” на Хосе Кура.

Емоционален и харизматичен, Хосе Кура веднага осъществи връзка с младите хора в залата като прикова вниманието им. Не пропусна да спомене, че познава Огнян Драганов от една година, но че вече го чувства като много близък приятел и че той продължава да го учудва – например с всичко това, което днес чува при разговора му с младите хора. Разказът на Хосе Кура за историята в „Риголето” беше живописен, като той също наблегна на съвременните послания на операта. Незабравимо беше как Хосе Кура прикани младите хора да се почувстват на мястото на страдащия баща, на гневния баща /Риголето/, на младото момиче Джилда /на същите години като тях/…Разказа им съвременна история за изчезването в Испания на младо момиче, което не е намерено и досега. Разказа и много лични моменти. „На вашите години аз мразех операта. Сигурно 80% от вас са така. Но Защо? Защото не я разбирах тогава. Беше ми скучно. Защо операта изглежда стара? Ами тя е стара, тя е на много години, изкуство от 17 век. Обаче стар и грозен не са синоними – точно тук е моментът! Операта от 19 век е това, което днес е НЕТФЛИКС – тогава не е имало друго забавление и хората са ходели на опера” – допълни Хосе Кура.

Срещата завърши с импровизирано на момента изпълнение на тримата тенори – Хосе Кура, Момчил Караиванов и Стоян Буюклиев на известната ария на Херцога на Мантуа „La donna e mobile” в съпровод на Марта Месарош на пианото. В присъщия му дяволит тон Хосе Кура обърна внимание на колоратурите в операта и че те са много трудни и направи шеговита демонстрация как трябва да се изпълняват. Призна си, че никога не е пял ролята на Херцога и това, което днес са чули учениците е неговото първо изпълнение. Огнян Драганов се включи и разясни, че не всички роли, написани за типа глас са подходящи за всички и че всяка роля в „Риголето” има своята специфика и трудности.

В края на срещата Огнян Драганов прикани учениците да се качат на сцената, като им обърна внимание, че Старозагорската опера има най-модерната сцена на Балканите и сега те ще могат да се убедят сами в нейните технически възможности. Учениците се качиха на сцената като режисьорът ги напътстваше да се настанят на стълбите на подредения впечатляващ декор на „Риголето”. Последва кратка демонстрация на смяна на нивата и придвижване напред, както и смяна на декора със завъртане на кръга на сцената. Възторжени възгласи съпровождаха всяка промяна. Огнян Драганов им демонстрира и машината за вятър, а някои от щастливците завъртяха съоръжението и се насладиха на получения автентичен звук.

Всички си направиха обща снимка за спомен заедно с екипа на „Риголето” на фона на красивия декор, който вече нетърпеливо очаква своите премиерни спектакли – на 28 и 29 март от 19.00 часа на сцената на Старозагорската опера!

