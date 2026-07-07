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Творческият тандем Енцо Ветрано и Стефано Рандизи играят

Творческият тандем Енцо Ветрано и Стефано Рандизи играят "В очакване на Годо" в София

Италианските актьори, които играят заедно от 50 години на сцената, представят спектакъла на Самюъл Бекет

Публикувано на 07.07.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с италианските актьори Енцо Ветрано и Стефано Рандизи /превод: Кристина Ръжданова/, разположено  в звуковия файл под главната снимка!

Енцо Ветрано и Стефано Рандизи са актьори, автори и театрални режисьори, които работят заедно от 1976 година. Уникалният им актьорски стил се отличава с интерес към импровизацията, колективното създаване на драматургия и фокус върху акьорското майсторство, в което традицията се преплита с иновативни изразни средства.

След опита си с Teatro Daggide в Палермо, родния им град, те сформират и ръководят трупа в рамките на Cooperativa Nuova Scena в продължение на десет години. През 1995 г. основават трупата Diablogues.

През 1999 г. започват да изучават класически текстове, което води до признаване и оценяване на работата им дори в по-традиционните театрални среди, с особен фокус върху произведенията на Пирандело.

През 2007 г. печелят наградата Eti – Gli Olimpici del Teatro с пиесата „Le smanie per la villeggiatura“, през 2010 г. наградата Hystrio-Anct и през 2011 г. наградата Le Maschere del Teatro Italiano с пиесата „I giganti della montagna“.

Театър „Емилия Романя“, Италия / Театрална компания „Атис“, Гърция

"В очакване на Годо" от Самюъл Бекет

превод Карло Фрутеро
режисура, сценография, осветление и костюми Теодорос Терзопулос
драматургична консултация и асистент-режисура Михалис Трайцис
актьорски тренинг – Методът Терзопулос Джулио Джермано Черви
ръководител на сценографско студио Джоакино Грамолини
озвучител Паоло Виченци
изработка на костюмите и гардероб Карола Тезолин

участват:
Паоло Музио, Стефано Рандизи, Енцо Ветрано, Джулио Джермано Черви, Роко Анкарола

„В очакване на Годо“ в режисурата на Теодорос Терзопулос ситуира Бекетовата пиеса сред „руините на света“ – в близко или почти обозримо бъдеще, в което раните на настоящето и миналото остават отворени, а заедно с тях – и самото очакване. В тази пределна зона на човешкото съществуване спектакълът изследва какви са минималните условия, при които животът би могъл да започне отново и да възвърне своя смисъл. Режисьорският прочит откроява две взаимно преплетени посоки: усилието за общуване с Другия отвън – с човека насреща, въпреки всички препятствия, – и усилието за среща с Другия вътре в нас, с тъмната и трудно назовима област на потиснатите страхове, желания, инстинкти, сънища и безумия. 

Гръцкият театрален режисьор Теодорос Терзопулос се нарежда сред най-изтъкнатите театрални творци на нашето време. През 1985 г. основава Театър „Атис“, който се превръща в основно пространство за неговите дългогодишни изследвания върху трагическото, тялото, гласа и пределите на актьорското присъствие. Носител на множество международни награди, Терзопулос е и основател и председател на Театралната олимпиада – едно от най-престижните световни театрални събития. Неговата новаторска постановка на „Вакханки“ от Еврипид през 1986 г. радикално променя разбирането за начина на представяне на антични трагедии на съвременна театрална сцена. През десетилетията Теодорос Терзопулос реализира постановки по целия свят по текстове на Есхил, Софокъл, Еврипид, Брехт, Лорка, Мюлер, Бекет, Пастернак, Стриндберг и съвременни гръцки автори. Разработеният от него метод, изучаван в театрални академии и университети в различни страни, разглежда актьора като носител на интензивно физическо и духовно напрежение, а книги и изследвания, посветени на неговия режисьорски подход, са публикувани на повече от десет езика.

Театър „Емилия Романя“ е разпознат от министерството на културата на Италия като един от националните театри в страната. Театърът работи с италиански и международни творчески екипи, работейки на седем сцени в региона на Емилия Романя. 

Със субтитри на български и английски език.

Световен театър в София е част от Културния календар на Столична община за 2026 година

С подкрепата на MiC – Министерство на културата, Регион Емилия-Романя, Фондация „Модена“, Група HERA

Гостуването се реализира в сътрудничество с Италиански културен институт София.

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