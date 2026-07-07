Творческият тандем Енцо Ветрано и Стефано Рандизи играят "В очакване на Годо" в София

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с италианските актьори Енцо Ветрано и Стефано Рандизи /превод: Кристина Ръжданова/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Енцо Ветрано и Стефано Рандизи са актьори, автори и театрални режисьори, които работят заедно от 1976 година. Уникалният им актьорски стил се отличава с интерес към импровизацията, колективното създаване на драматургия и фокус върху акьорското майсторство, в което традицията се преплита с иновативни изразни средства.

След опита си с Teatro Daggide в Палермо, родния им град, те сформират и ръководят трупа в рамките на Cooperativa Nuova Scena в продължение на десет години. През 1995 г. основават трупата Diablogues.

През 1999 г. започват да изучават класически текстове, което води до признаване и оценяване на работата им дори в по-традиционните театрални среди, с особен фокус върху произведенията на Пирандело.

През 2007 г. печелят наградата Eti – Gli Olimpici del Teatro с пиесата „Le smanie per la villeggiatura“, през 2010 г. наградата Hystrio-Anct и през 2011 г. наградата Le Maschere del Teatro Italiano с пиесата „I giganti della montagna“.

Театър „Емилия Романя“, Италия / Театрална компания „Атис“, Гърция

"В очакване на Годо" от Самюъл Бекет

превод Карло Фрутеро

режисура, сценография, осветление и костюми Теодорос Терзопулос

драматургична консултация и асистент-режисура Михалис Трайцис

актьорски тренинг – Методът Терзопулос Джулио Джермано Черви

ръководител на сценографско студио Джоакино Грамолини

озвучител Паоло Виченци

изработка на костюмите и гардероб Карола Тезолин

