Творческият тандем Енцо Ветрано и Стефано Рандизи играят "В очакване на Годо" в София

„В очакване на Годо“ в режисурата на Теодорос Терзопулос ситуира Бекетовата пиеса сред „руините на света“ – в близко или почти обозримо бъдеще, в което раните на настоящето и миналото остават отворени, а заедно с тях – и самото очакване. В тази пределна зона на човешкото съществуване спектакълът изследва какви са минималните условия, при които животът би могъл да започне отново и да възвърне своя смисъл. Режисьорският прочит откроява две взаимно преплетени посоки: усилието за общуване с Другия отвън – с човека насреща, въпреки всички препятствия, – и усилието за среща с Другия вътре в нас, с тъмната и трудно назовима област на потиснатите страхове, желания, инстинкти, сънища и безумия.
Гръцкият театрален режисьор Теодорос Терзопулос се нарежда сред най-изтъкнатите театрални творци на нашето време. През 1985 г. основава Театър „Атис“, който се превръща в основно пространство за неговите дългогодишни изследвания върху трагическото, тялото, гласа и пределите на актьорското присъствие. Носител на множество международни награди, Терзопулос е и основател и председател на Театралната олимпиада – едно от най-престижните световни театрални събития. Неговата новаторска постановка на „Вакханки“ от Еврипид през 1986 г. радикално променя разбирането за начина на представяне на антични трагедии на съвременна театрална сцена. През десетилетията Теодорос Терзопулос реализира постановки по целия свят по текстове на Есхил, Софокъл, Еврипид, Брехт, Лорка, Мюлер, Бекет, Пастернак, Стриндберг и съвременни гръцки автори. Разработеният от него метод, изучаван в театрални академии и университети в различни страни, разглежда актьора като носител на интензивно физическо и духовно напрежение, а книги и изследвания, посветени на неговия режисьорски подход, са публикувани на повече от десет езика.
Театър „Емилия Романя“ е разпознат от министерството на културата на Италия като един от националните театри в страната. Театърът работи с италиански и международни творчески екипи, работейки на седем сцени в региона на Емилия Романя.
Със субтитри на български и английски език.