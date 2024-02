Турският диригент, който композира за сериали, Мурат Джем Орхан дебютира днес пред Софийската филхармония

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Мурат Джем Орхан /превод: Ангелина Александрова, дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 1 февруари от 19.00ч. в зала „България" ще прозвучат Концерт за цигулка, виолончело и оркестър в ла минор от Брамс и Трета симфония от Чайковски. На диригентския пулт на Софийската филхармония ще направи своя дебют Мурат Джем Орхан от Турция. Солисти на вечерта са Павел Берман, който ще свири на цигулката, принадлежала на Ойстрах, и Мехай Рио – виолончело. Билети за концерта в зала "България" ще откриете на касата на залата и в мрежата на Ивентим.

"Имах невероятния късмет, привилегия и чест да уча в София с една от най-големите оперни певици на нашето време- Райна Кабаиванска. Когато влязох в зала „България“, изникнаха спомените ми от прослушването и репетициите, които провеждахме с нея. Тези 15 дни, които прекарах преди 17 години, за мен остават незабравими. По време на обучението ми тя предаваше не само музикалния, а целия си житейски опит. Имена като маестра Кабаиванска са пълни с история и с артистично майсторство. Сега се опитвам да предам всички тези качества на Софийската филхармония, които съм научил от нея", припомня си Мурат Джем Орхан.

"Третата симфония от Чайковски не се изпълнява толкова често, колкото Четвъртата, Петата и Шестата", разказа още уважаваният диригент и композитор. "На първата репетиция със Софийската филхармония научих от концертмайстора, че това произведение не е изпълнявано през последните поне 15 години. Това означава, че ще бъде страхотно приключение за музикантите и преживяване за публиката. Сега музикантите нямат натрупан опит от предишни изпълнения и затова се получава творческото търсене и диалог, в които се допълваме взаимно. Брамс и Чайковски са върха на романтичния период в музиката- единият в Германия, другият в Русия. Смятам, че звукът на Софийската филхармония пасва идеално на концепцията на тези двама композитори. Публиката ще успее да усети музикалната история зад двете произведения. Те ще открият самотата, която е изпитвал Чайковски, докато е композирал Третата си симфония през 70-те години на 19 век. Също така, ще чуете немските и полски музикални влияния в нея, както и някои музикални линии от балета „Лешникотрошачката“, който Чайковски ще напише почти 20 години по-късно".

"Самият аз съм композирал музиката за 11 турски сериали. Музиката от теленовелите не е част от изкуството, а част от бизнеса. Това е нещо, което правим, за да спечелим пари, с които да финансираме онова, което искаме", признава диригентът. "Това са музикални произведения, написани за сапунени опери. Ако искате да чуете изкуството, наречено музика, оставете дистанционното и, моля ви, елате в концертната зала", призовава той.