Турската звезда на виолончелото Нил Коджамангил за първи път в София на 27 май

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Нил Коджамангил в превод на Людмил Ангелов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Турската звезда на виолончелото Нил Коджамангил ще направи своя български дебют в рамките на "Камералия". На 27 май от 19.30ч. в камерна зала "България" тя ще свири заедно с брилянтния пианист Людмил Ангелов, който е и артистичен директор на фестивала. В програмата ще прозвучат:

- Кл. Дебюси (1862-1918) – Соната за виолончело и пиано

- Дм. Шостакович (1906-1975) – Соната за виолончело и пиано Оп. 40

- Й. Манав (1967-) - Три турски фолклорни песни за виолончело и пиано

- П. Владигеров (1899-1978) – Елегичен романс за виолончело и пиано

- М. де Файя (1876-1946) – Сюита по “7 Испански народни песни”, транскрипция за виолончело от Морис Марешал

Концертът се осъществява в партньорство с Посолството на Република Турция.

Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим

Родена в Истанбул през 1989 г., Нил Коджамангил е една от водещите виолончелистки на своето поколение. Тя завладява публиката и пресата със своето мощно, интензивно и виртуозно свирене, както като солист, така и като камерен музикант. Започва да свири на виолончело на деветгодишна възраст и оттогава продължава обучението си при Dilbag Tokay (MSFAUSC, Истанбул), Claus Kanngiesser (Hfmt Кьолн), Marc Coppey (CNSM Париж) и Gautier Capuçon (FLV, Париж). Имала е възможността да работи с много известни виолончелисти, включително Гари Хофман, Франс Хелмерсън, Йо-Йо Ма, Йенс Петер Майнц, Лорънс Лесер, Луис Кларет, Амит Пелед, Мария Клигел, Стивън Исърлис, Филип Мюлер и много други други в реномирани академии и семинари. Като страстен камерен музикант, тя също е работила с изтъкнати артисти като Габор Такач-Наги, Павел Гилилов, Наталия Пришепенко (бивша член на квартета Artemis), Хортенз Картие-Бресон, Пол Кац, Клаус Хелуиг, Джеймс Бъсуел, Владимир Менделсон, и членове на квартета Ebene, сред много други.

След дебютния си концерт като солист с оркестър на 15-годишна възраст, тя изпълнява важни произведения от репертоара за виолончело с множество оркестри, включително Concertgebouw Chamber Orchestra, Kurpfälzisches Kammerorchester, Bilkent Symphony Orchestra, Tekfen Philharmonic, Sandnes Symfoniorkester, Mannheimer Philharmoniker , Sinfonietta Köln, Истанбулски държавен симфоничен оркестър, Анталия държавен симфоничен оркестър и Бурса Държавен симфоничен оркестър, сред много други.

Нил Коджамангил е спечелила няколко награди от международни и национални конкурси, включително 3-та награда и специална награда на журито в "Международен конкурс за виолончело Антонио Янигро" в Хърватия, 1-ва награда и специална награда за германско приятелство в "Международен австрийски и немски музикален конкурс" в България, 1-ва награда и Специална награда на журито в "Международен конкурс за млади музиканти" в Италия, 1-ва награда в "Международен музикален фестивал Канети", 2-ра награда в "Национален конкурс за виолончело" в Турция, 3-та награда в "Международен конкурс за виолончело Liezen" Competition“ в Австрия и 1-ва награда в „Leipzig Chamber Music Competition“ в Германия.

В допълнение към нейните изяви в известни концертни зали като l'Auditorium de Fondation Louis Vuitton Paris, Concertgebouw Amsterdam, Philharmonie im Gasteig München, Tonhalle Düsseldorf, Cite de la Musique Paris, Gewandhaus Leipzig, Rosengarten Mannheim, Theatre Odeon Zwolle, Theater de Vest Alkmaar, Théâtre du Chatelet Paris, тя е свирила като солист и камерен музикант на изключителни фестивали като "Verbier Festival", "Istanbul Music Festival", "Ankara International Music Festival", "Euregio MusikFestival," "Norwegian Youth Chamber Music Festival", "Амстердамски фестивал на камерната музика", "Dvorak Festival", "The Holland Music Sessions & Festival", "Sommer-Schlosser Virtuosen," "D-Marin Turgutreis International Music Festival", "Athens & Epidaurus Festival" и много други. Тя също така си сътрудничи с известни артисти като Теди Папаврами, Франсоа-Фредерик Ги, Изабел ван Кьолен, Дейвид Гримал, Оливър Триендъл, Калидор квартет, Борусан квартет и Александър Хюлсоф.

Тя преподава виолончело и камерна музика в Държавната консерватория на университета за изящни изкуства Мимар Синан в Истанбул, като същевременно се изявява като соло виолончелист с Филхармоничния оркестър на Текфен. Нил Коджамангил свири на виолончело от 19-ти век, което й е щедро предоставено от частен спонсор.