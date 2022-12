"Тройният Бетовен" звучи в навечерието на Рождество Христово в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Кремена Оксенкруг и Надежда Цанова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: Симфониета Видин

Трима от най-изявените български инструменталисти Кремена Оксенкруг, Александър Сомов и Надежда Цанова се събраха за първи път на една сцена за да изпълнят Тройния концерт на Л. В. Бетовен за цигулка, виолончело и пиано. Поредицата им от четири концерта "Тройният Бетовен" стартира още на 29-ти ноември със Симфоничния оркестър на гр. Сливен под диригентството на Георги Димитров. Впоследствие музикантите изнесоха концерт със Симфониета Враца, ръководен от маестро Христо Павлов.



През декември месец цигуларката Кремена Оксенкруг, челистът Александър Сомов и пианистката Надежда Цанова ще поднесат два празнични концерта със Симфониета Видин и маестро Петър Димитров - на 22-ри декември в гр. Видин и на 23-ти декември в музея „Земята и Хората“ в София. В концертите ще бъдат включени и специални музикални подаръци за публиката от всеки един от музикантите.