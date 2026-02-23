Програмата "Трите велики Б" пристига в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Евгени Ноев Николов и Татяна Майони, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Концертът "Трите велики Б" ще се състои на 23 февруари (понеделник), от 19:00 часа, в зала "Биад" в София. На сцената ще се изявят Евгени Николов – цигулка, Татяна Майони – пиано, и Борис Радилов – виолончело. Тримата изключителни музиканти ще обединят талант, вдъхновение и ярка артистичност в това музикално пътешествие през вековете.



Триото е с впечатляващ музикален опит и респектираща професионална биография и ще поднесе на публиката разнообразна музика - от лирични до драматични върхове в камерната музика.



В програмата са включени произведения на композиторите Й. Брамс, Лудвиг ван Бетовен и Йохан С. Бах.





Евгени Ноев Николов е роден в София през 1972 г. в семейство на музиканти. Започва да свири на цигулка в ранна възраст и завършва НМУ „Л. Пипков“ в класа на проф. Евелина Арабаджиева. Продължава образованието си в НМА „Проф. П. Владигеров“ при проф. Петър Христосков, където придобива бакалавърска и магистърска степен. Посещава майсторски класове при известния педагог Ифра Нийман. Лауреат е на множество национални и международни конкурси.



Между 2004 и 2008 г. концертира в Европа с Камерния ансамбъл – Кьолн, с който изнася десетки концерти и като солист.



През годините е бил концертмайстор на оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, Симфониета „София”, на множество фестивални оркестри, а от 2009 г. е част от Камерния ансамбъл „Софийски солисти“. От 2008 г. води клас по цигулка в НМУ „Любомир Пипков“.



Евгени Ноев записва и свири активно като солист и камерен изпълнител, а от 2021 г. се изявява и като виолист на концертният подиум. През сезон 2024/25 г. той е концертмайстор на оркестъра на Софийска опера и балет, където в момента изпълнява длъжността помощник концертмайстор.

Татяна Майони е родена в Рим, Италия, в семейство на музиканти. Като малка започва да свири на цигулка, преди да избере пианото. Музикалното ѝ образование се развива между Италия, Израел и България при педагозите Пнина Залцман, Константин Богино, Мая Самарджиева и проф. Димо Димов. Дипломира се със специалност „Пиано“ в Консерваторията „О. Респиги“, Латина, Италия с най-високата оценка – отличие. Във Флоренция придобива втора магистърска степен „Клавесин“ в класа на изтъкнатата италианската клавесинистка Анна Мария Пернафели.

В НМА „Проф. Панчо Владигеров“ завършва магистратура „Мениджмънт на музикалните индустрии“, а в момента е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“.



През годините Татяна Майони се е изявявала като солист и в различни камерни ансамбли в България и чужбина. От 2019 г. води клас по задължително пиано в НМУ ,,Л. Пипков“. От 2024 г. е асистент към катедра ,,Музика и мултимедийни технологии“ на Софийски университет.

Татяна Майони развива активна концертна дейност като камерен изпълнител в България и чужбина.

Борис Радилов е роден в град София в семейство на музиканти и е един от най-активните български виолончелисти. През 2009 г. завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров” със специалност виолончело (магистър). По време на образованието си е част от класовете по виолончело на Стефан Руневски, проф. Анатоли Кръстев и проф. Богомил Караконов. Камерна музика изучава при Даниела Черпокова и проф. Димитър Козев.

От 2003 до 2021 г. е в състава на Академичния симфоничен оркестър при НМА - София, а от 2021 г. до момента е постоянен член на Камерен ансамбъл "Софийски солисти”.



Участва в много майсторски класове по виолончело и камерна музика при изтъкнати инструменталисти като Стефан Попов, Робърт Коен, Янг Чанг Чо и др. През 2002 г. е част от Музикалната академия Виена – Прага - Будапеща в град Семеринг в Австрия.



Като камерен музикант участва в различни състави на всички значими фестивали в България: „Софийски музикални седмици”, „Мартенски музикални дни”, „Варненско Лято”, „Зимни музикални вечери”, „Балчик класик дейс” и др. Участва в редица камерни състави, между които Ансамбъл за Електро и Акустична музика, Spirit Ensamble, както и Acorde, с които концертира в Германия, Англия, Уелс, Шотландия, Ирландия, Нидерландия, Черна Гора, Оман, Мексико и др.



През периода 2009-2015 г. е част от Северномакедонската компания за звукозапис на филмова музика F.A.M.E.S., където е соло виолончелист и водач на групата на виолончелите в оркестъра. Към настоящия момент е музикален продуцент и соло виолончелист в музикалната компания “Four for music”.



Лауреат е на много национални и международни конкурси.