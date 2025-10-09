Трио "Assai" ще дебютира на фестивала "Камералия"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианиста Петър Дюлгеров от Трио Assai, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Концертът на 12 октомври от 19.30ч. в Софийската градска художествена галерия ще бъде дебют в рамките на фестивала "Камералия" на младежкото "Трио Assai" в състав Георги Райчев (цигулка), Тодор Иванов (виолончело) и Петър Дюлгеров (пиано). Музикантите бяха избрани за участие от маестро Людмил Ангелов на неговия уъркшоп по камерна музика в Нов български университет.

В програмата на концерта почитателите на класическия звук ще се докоснат до две от най-емблематичните произведения в репертоара за клавирно трио – Франц Шуберт – Клавирно трио №2 в Ми бемол мажор, оп. 100 и Феликс Менделсон – Клавирно трио №2 в до минор, оп. 66. Известни със своята експресивност и дълбока проникновеност, тези признати шедьоври на камерната музика притежават невероятното свойство да завладяват публиката и да провокират силни емоции с помощта на огромната си палитра от изразни средства.

Тримата музиканти са лауреати на национални и международни музикални конкурси и имат участия в „Европейски музикален фестивал“, Зимните музикални вечери в Пазарджик, „Софийски музикални седмици“. През пролетта и лятото ансамбълът обиколи страната и изнесе концерти в Козлодуй, Шумен, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Бургас, Созопол, Балчик, Добрич, Трявна, а през есента турнето завършва с концерта в София.

Следващият концерт от фестивала "Камералия" е на 15 октомври от 19.30ч. в Софийската градска художествена галерия, когато публиката ще може да се наслади на изкуството на камерно дуо в състав Луиза Село, флейта (Италия) и Людмил Ангелов, пиано, с програма от творби на В. А. Моцарт, Фр. Доплер, Г. Доницети и Ц. Франк.

Закриването на фестивала ще бъде със звездния концерт на Биг Бенда на НМА „Проф. П. Владигеров“, със солисти Карендра Деврооп, саксофон (ЮАР) и Константин Костов, пиано, на 27 октомври в Концертната зала на Националната музикална академия. Закриването на фестивала ще бъде с вход свободен за публиката, а останалите концерти ще бъдат безплатни за ученици и студенти по музика.

Пълната програма на фестивала може да се види на http://www.cameralia.com/

Билети за концертите могат да бъдат закупени от EVENTIM и на касата в зала „България“.

Фестивалът се организира от фондация „Пиано Екстраваганца“. Наред с подготвянето на фестивалната програма, една от важните цели на фондацията е и възстановяване на световното музикално наследство посредством събиране на редки музикални партитури и тяхното изпълнение на фестивала „Пиано Екстраваганца“. Основател и артистичен директор на фестивала е маестро Людмил Ангелов. "Камералия" е част от Календара на културните събития на Столичната община.