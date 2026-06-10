Трио “Академика” представя Равел и Шостакович в МФ "Софийски музикални седмици"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларя Стоимен Пеев, виолончелистът проф. Атанас Кръстев и пианистката Мартина Табакова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

“От мрак до светлина” е концертът на трио “Академика” в състав: Стоимен Пеев – цигулка, Атанас Кръстев – виолончело и Мартина Табакова – пиано. Събитието предстои на 16 юни от 19.00ч. в Камерна зала "България" в рамките на 57-то издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици".

В програмата са включени Трио в ла минор от Морис Равел и Клавирно трио № 2 от Дмитрий Шостакович. Тези произведения проследяват контрастите на XX век – от импресионизма до драматичния експресионизъм, а темата символизира пътя на човешкия дух от страданието към надеждата и вътрешното просветление, поясняват изпълнителите.

„Това е съвсем нова програма и ще завърши с представяне на „Софийски музикални седмици“. Програмата е рядко изпълнявана, но изключително актуална. Тя засяга теми, свързани с войната – и двете произведения са създадени по време на Първата и Втората световна война. Звучат актуално и днес, имайки предвид пред какво е изправен светът“, каза за БТА пианистката Марина Табакова.

Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.