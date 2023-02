Три световни премиери на Христо Йоцов ще прозвучат за 70 годишнината на Плевенската филхармония

Your browser does not support the audio element.

Два концерта с авторска музика по повод 70 годишнината от създаването на Плевенската филхармония подготвя именития оркестър на 17 февруари в Зала "Емил Димитров", НЧ "Съгласие 1869" - Плевен и на 21 февруари в столичната Зала „България".

Произведенията са изцяло програмирани и специално композирани от Христо Йоцов, който ще отбележи с тези концерти и своя личен рожден ден.

Маестро Йоцов е един от най-активните и креативни музиканти на българската джаз сцена и основен двигател на много български и международни проекти. Характерно в дейността му на инструменталист и педагог е привличането на млади музиканти с грижа за тяхното професионално израстване и отворен достъп до значими концертни форуми. Има издадени над 30 албума с авторска музика за български и чуждестранни компании. Свири предимно в собствени формации и проекти, за които създава оригинална музика, каквито са двата предстоящи концерта с оркестъра на Плевенската филхармония.

Солистичните партии в тази програма са поверени на Василена Серафимова и Христо Йоцов – ударни, Михаил Йосифов – тромпет, Велислав Стоянов – тромбон, на които са посветени съответните творби. Концертите ще бъдат дирижирани от Борислав Йоцов, брат на композитора.

В програмата са включени световни премиери на:

Празнична увертюра "Плевен 2023" от Христо Йоцов

по случай юбилея на Плевенската филхармония

Концерт за тромпет, тромбон и оркестър от Христо Йоцов

Солисти: Михаил Йосифов - тромпет и Велислав Стоянов - тромбон

Концерт за маримба, ударни и оркестър

"Картини от два свята" от Христо Йоцов

Солисти: Василена Серафимова - маримба и Христо Йоцов - ударни инструменти

Чуйте повече от интервюто на Светослав Николов от Jazz FM и bTV Radio с Христо Йоцов, Мишо Йосифов и Василена Серафимова, разположено в звуковия файл под главната снимка!