„Трансамазония“ на режисьорката Пиа Мараис е в програмата на 29-ия София Филм Фест

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Пиа Мараис в превод на Петриела Бачева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

С номинации за „Златен леопард“ от световната премиера в програмата на филмовия фестивал в Локарно и за „Златен Хюго“ от Чикаго, филмът на Пиа Мараис „Трансамазония“ пресъздава конфликта между младата лечителка Ребека и нейния баща, проповядващи християнска вяра като мисионери дълбоко в амазонската джунгла. Силите на Ребека действат като магнит за хора, които се нуждаят от уменията ѝ, а разказваческите способности на Мараис, която е и един от сценаристите на филма, приковават интереса на публиката. „Трансамазония“ е амбициозна и силна драма, която поставя акцент и върху кризата с унищожаването на горите - част от реалността на Амазония. Филмът бе показан в рамките на 29-тия София филм фест.

Пиа Мараис (Пиа Маре) е родена в Южна Африка, като живее и работи в Германия. „Трансамазония“ е неин четвърти пълнометражен филм, който ще видим на голям екран през март, представен лично от режисьорката. Ето какво споделя тя пред Cineuropa: „Идеята за заснемане на филм в тропическите гори на Амазонка е свързана с обезлесяването. Помня впечатленията си от първото ми пътуване там през 2015 – бях шокирана, че гората постепенно изчезва, навсякъде беше непоносимо горещо и накъдето и да се обърнех, виждах църкви. И най-малките села имаха църкви! Това ме провокира да се опитам да разкажа тази история. Не съм човек, който прави изявления на политически теми, но почувствах необходимост да говоря за това, което виждах. То бе движещата сила, която ме накара да се заровя по-дълбоко в случващото се в Амазония. За мен е важна и темата за идентичността, модела, който ти дават твоето семейство и произход.“

Преди да се насочи към киното, Пия Мараис учи изящни изкуства и скулптура в Лондон, Амстердам и Дюселдорф. Завършва Немската академия за кино и телевизия (DFFB) в Берлин, където започва да развива интереса си към визуалните изкуства. Известна е с минималистичния си стил и способността да изследва сложни социални и психологически проблеми. Първият ѝ пълнометражен филм "Необузданите"(2007) печели международно признание. През 2012 г. режисира втория си филм Лайла Фури който е отличен със Специалната награда на журито на кинофестивала в Берлин.

ФИЛМОГРАФИЯ

1996 Цикъл (Loop) – къс.

2003 Коварни хора (Tricky People) – къс.

2005 Моето име е Ревност (Jealousy Is My Middle Name) – къс.

2007 Необузданите (The Unpolished)

2012 Лайла Фури (Layla Fourie)

2014 Безнаказаност (Impunity)

2024 Трансамазония (Transamazonia)