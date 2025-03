Тонислав Христов: „Желанието на Гери“ разбива стереотипи и задава въпроси

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Тонислав Христов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Документалното кино е важен акцент в програмата на София Филм Фест. Всяка година зрителите имат възможност да се срещнат на голям екран с най-новите български документални творби. Сред филмите в програмата „Български документални премиери“, в която тази година ще има рекорден брой заглавия, са включени новите творби на Тонислав Христов – „Желанието на Гери“ и на Станимир Трифонов – „Мила Родино“, както и филмът на Елена Панайотова „Артисти за деца“.

Световната премиера на „Желанието на Гери“ беше в програмата на филмовия фестивал в Шанхай, номиниран за наградата „Златен бокал“. Филмът на Тонислав Христов бе представен и на фестивалите CinEast, Нордиск Панорама, Вуковар филм фест, „Северно сияние“ в Беларус, а на фестивала за българското документално и анимационно кино „Златен Ритон“ в Пловдив спечели голямата награда за най-добър документален филм, приза за най-добър режисьор и отличието на гилдия „Критика“ на СБФД.

Филмът представя интимен портрет на едно 18-годишно момиче на прага на зрелостта, което се справя с предизвикателствата на миналото и несигурността на бъдещето. Гери живее в дом за деца, лишени от родителска грижа във Враца, завършва гимназия и има желание да продължи обучението си в университет. С подкрепата на брат си, Гери успява да разбере защо майка им я е изоставила и се стреми да сложи край на цикъла от семейни грешки... Продуценти на новия българско-финландски филм на Тонислав Христов са Андреа Станоева (Соул Фууд) и Каарле Ахо (Making Movies).

Режисьорът Тонислав Христов е роден през 1978 г. в България. Живее и твори във Финландия и България. Режисьор е на шест документални филма, които са участвали в многобройни фестивали по света, включително Сънданс, Берлин, IDFA, HotDocs и др. Неговият документален филм Пощальонът е номиниран за Европейските филмови награди през 2017 г.

ФИЛМОГРАФИЯ

2005 Херкулес (Hercules) – къс. док.

2009 Семейно щастие (Perhe) – док.

2011 Правилата на ергенския живот

2013 Храна за душата (Sielun ruokaa) – ТВ док.

2014 Любов и инженерство (Love & Engineering) – док.

2015 Имало едно време една мечта: Пътуване към последния спагети-уестърн (Unelmien kulisseissa) – док.

2016 Добрият пощальон (Hyvä postimies) – док.

2019 Тайният живот на Вера (The Magic Life the V) – док.

2023 Добрият шофьор (The Good Driver)

* * *

Да разказваш увлекателно за различни епохи от българската история е завидно умение, което режисьорът Станимир Трифонов притежава и е доказал с работата си през годините, че документални сюжети могат да станат магнит за зрителско внимание. „Мила Родино“ е посветен на един изключителен българин – Цветан Радославов. През есента на 1885 година той се завръща в България от учение в Прага и Виена, където по-рано е написал „Мила Родино“. Тази прекрасна песен се разпростира по всички кътчета на страната и за кратко завладява българските сърца... След придобиване на солидно образование, Цветан Радославов е можел да заеме висока длъжност в родината си, но той остава верен на просветното дело, като учи младите българи на западни и древни езици, психология, етика и логика. Невъобразимата му за съвременния човек скромност, наред с тихия му героизъм, са образец за творческо и човешко извисяване. „Мила Родино“ претърпява през десетилетията няколко хармонизации от композиторите Добри Христов, Филип Кутев и Александър Райчев и с указ на ЦК на БКП от 1964 година, песента е обявена за национален хилм на България. Документалният филм на Станимир Трифонов, по сценарий на Петър Русев, проследява живота на нашия изтъкнат ерудит и историята на националния ни химн. Оператор е Кирил Проданов, музиката е дело на Йордан Гошев, продуцент е Доли медия студио. Филмът получи почетен диплом на фестивала „Златен Ритон“ 2024.



* * *

Филмът на Елена Панайотова „Артисти за деца“ поема по следите на театрална програма, която в продължение на 15 години въвлича повече от 5000 деца и младежи без родители, в България и Африка, и екип от 300 артисти от четири континента. Началото е поставено в родопското село Широка Лъка, като проекти се реализират в още пет града в страната и достигат до Кения и Танзания. Мисията е обучение на артисти, които да постигат автентично общуване с уязвими общности от деца и младежи чрез изкуство. Програмата използва уникални интердисциплинарни методи за работа с млади хора в неравностойно положение, като изгражда мост между изкуството, образованието и социалната интеграция. Реализирани са над 40 проекти в сферата на сценичните изкуства и образованието, като последните шест години програмата е изнесена и в Африка.



В документалния филм „Артисти за деца“ режисьорката Елена Панайотова, пътува из Европа и се среща с различни участници през годините, били те спонсори, артисти, социални работници, директори на институции и пораснали деца, които споделят опита си за трансформиращата роля на изкуството за развитие на детето, независимо от социалното му положение. Филмът използва архивни кадри от два континента и напомня за важността на играта за човешката природа. Елена Панайотова е театрален режисьор с тридесетгодишен международен опит. Тя е доктор по театрално и кино изкуство към НБУ, дългогодишен преподавател по театър в Университета за изкуства в Утрехт, Холандия, и НБУ в София. Има реализирани над 40 театрални спектакли, селектирани на различни европейски и национални фестивали. Тя е продуцент, сценарист и режисьор; композитор е Николай Иванов (ОМ). „Артисти за деца“ беше представен на фестивала „Златен ритон“ 2024 г. Филмът е реализиран е с подкрепата на НФ „Култура“ и направление „Кино“, програма „Култура“ на Столична община.