Тони Сервило пред Classic FM: "Слушах Брамс като по-млад, а сега релаксирам с класическа музика"

"Слушах Брамс като по-млад, а сега релаксирам с класическа музика". Това сподели пред Classic FM Тони Сервило. Очаквайте скоро цялото интервю на Георги Митов с големия италиански актьор!

Тони Сервило изправи няколко пъти цялата зала на крака и беше посрещнат с бурни аплодисменти вчера в кино Люмиер след специалната прожекция на „Великата красота“. Актьорът отговори на въпроси от публиката, а накрая на разговора, като един истински италианец, без да изневерява на стила си, извади своята пура и благодари на прекрасната публика. Присъствието на Даниела Чанчо - дизайнерката на костюмите от "Великата красота" пък беше изненада за зрителите, тя също се присъедини на сцената и разказа какво е да обличаш Джеп Гамбардела.

Тази вечер, 24 октомври, от 19.00ч. в зала 1 на НДК е дългоочакваната премиера на новият филм на Паоло Сорентино "Помилване" . Преди прожекцията ще се проведе Тържествената церемония по награждаване на 11-тото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри", по чиято покана легендарният актьор гостува за първи път в България. Носителят на "Купа Волпи" на филмовия фестивал във Венеция ще бъде специален гост на вечерта и ще получи "Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение" за ролята си в "Помилване".

В рамките на церемонията режисьорката Агнешка Холанд ще бъде удостоена с "Почетна награда "Синелибри" за цялостно творчество, която ще ѝ бъде връчена от грандамата на френската естрада от български произход Силви Вартан.

Наградата за най-добра екранизация на годината ще връчи Клаес Бенг, президент на международното жури на "Синелибри" тази година.

Ще бъдат връчени и отличия за "Документален филм" и за "Изключителен женски кинематографичен глас" от Европейската женска аудиовизуална мрежа – EWA BG.