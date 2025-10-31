Тони Сервило пред Classic FM: "Сега слушам много Бритън и Скрябин"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Тони Сервило /дублаж: Павел Сотиров/, разположена в звуковия файл под главната снимка!

Варненци ще могат да се докоснат до най-новия филм на Паоло Сорентино "Помилване", в главна роля с Тони Сервило, който заля с вълна от емоции зрителите на Церемонията по награждаване на Синелибри. Прожекцията ще се проведе във Фестивален и Конгресен Център Варна на 31 октомври, петък, 19:00 часа. Поради големия интерес предстои и извънредна прожекция на 1 ноември от 16.30ч. в кино "Люмиер" в София.

Актьорът Тони Сервило получи "Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение" на тържествената церемония по награждаването от 11-тото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри". След нея се състоя и националната премиера на италианската драма „Помилване“ (La Grazia).

Филмът бе удостоен със седем награди във Венеция, номиниран за „Златен лъв“ и за наградата на публиката на фестивала в Сан Себастиан. Лентата откри триумфално тазгодишното издание на кинофестивала във Венеция. За наситения с вътрешен драматизъм образ на италианския президент Мариано де Сантис Тони Сервило беше удостоен с награда „Пазинети“ и купа „Волпи“ за най-добър актьор, а някои критици му предричат и „Оскар“. Негови достойни партньори във филма са Анна Ферцети, Масимо Вентуриело, Орландо Чинкуе.

Роден през 1959 г. в Афрагола, Южна Италия, Тони Сервило е майстор на характерните, открояващи се персонажи. Несравнимото му органично присъствие е гаранция, че кинотворба с негово участие няма да остане незабелязана. Няколко пъти е печелил Европейската филмова награда и наградата „Давид ди Донатело“ за най-добър актьор, а през 2020 г. „Ню Йорк Таймс“ го класира в списъка си с 25-те най-велики актьори на XXI век. Неизброими са филмовите заглавия и героите, чиито образи е изградил с проникновение и страст, с умение, граничещо със съвършенството. Достатъчно е да споменем „Гомора“ (2008) на реж. Матео Гароне, адаптация по книгата на Роберто Савиано, „Момичето край езерото“ (2008) на реж. Андреа Молайоли, адаптация по роман на Карин Фосум, „Ние вярвахме“ (2010) на реж. Марио Мартоне, адаптация по роман на Анна Банти, „Да живее свободата“ (2013), „Изповедите“ (2016) и „Странност“ (2022) на режисьора и писател Роберто Андо, „Първият ден от моя живот“ (2023) на режисьора и писател Паоло Дженовезе, „Завръщането на Казанова“ (2023) на реж. Габриеле Салваторес, адаптация по новела на Артур Шницлер… Сервило има изяви и като режисьор на оперни продукции, в т.ч. постановки по произведения на Чимароза, Бетовен, Мусоргски и Рихард Щраус. Все пак емблематични остават удивителните превъплъщения на актьора във филмите на Паоло Сорентино. Кинематографични шедьоври като „Последствията на любовта“ (2004), „Звездата“ (2008), „Великата красота“ (2013) и „Ръката на Бога“ (2021) носят както на Сервило, така и на Сорентино, международна слава и най-престижните отличия в света.

Синелибри 2025 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Министерството на туризма, ИА „Национален филмов център“, Столична община, Община Пловдив, Община Бургас, Община Велико Търново, Община Габрово и в партньорство с Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Община Стара Загора.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Фестивали“ 2024. Синелибри е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 година.