Тина Коилова представя "Концерти за малчугани и великани"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с организатора на "Концерти за малчугани и великани" Тина Коилова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 31 май и 01 юни на открити сцени в София се провеждат две образователни събития от музикалната поредица „Концерти за малчугани и великани”. Концертите са част от официалния празничен афиш на Район Подуяне и Район Сердика по повод Деня на детето.

31 май (неделя), 16 часа, в Парк "Герена"

(ул. „Тодорини кукли” и ул. „Русалски лък”)

По покана на кмета на р-н Подуяне Кристиян Христов, Концерти за малчугани и великани гостува с музикално-образователно събитие, част от програмата "Празник на Район Подуяне - Тук е нашето място!"

Концерт на Струнен квартет "Класико":

Ефтима Евтимова – цигулка, София Ванчева – цигулка, Мария Цветкова-Георгиева – виола и Жанина Димитрова – виолончело.

Със специалното участие на Петя Димитрова – цигулка, лектор в уъркшоп, Теодор Георгиев – ударни, Абел - художник и музикант, Тина Коилова и др.

01 юни (понеделник), 18:30 часа, Парк "Майчин дом"

(ул. „Клокотница” и бул. „Христо Ботев")

По покана на кмета на р-н Сердика Момчил Даскалов, Концерти за малчугани и великани гостуват в програмата "Децата на Район "Сердика" празнуват!"

Концерт: Вълшебната арфа на Яна Дойнова

Със специалното участие на Мария Цветкова-Георгиева – виола, Мартина Ковачева – виолончело, Абел - художник и музикант, Тина Коилова и др.

Повече за музикантите в концертите:

Първият концерт на 31-ви май (неделя) е посветен на струнните лъкови музикални инструменти. Струнен квартет "Класико" в състав: Ефтима Евтимова - цигулка, помощник-концертмайстор в оркестъра на Музикален театър "Стефан Македонски", София Ванчева – цигулка от оркестъра на Музикален театър "Стефан Македонски", Мария Цветкова-Георгиева - виола, от оркестъра на Софийска опера и балет, Жана Димитрова - виолончело от Камерен оркестър „Орфей”, Перник ще представят групата на щрайховите инструменти и ще запознаят децата с основни музикални теми от световната класика.

Ще бъдат изпълнени произведенията: "Малка нощна музика", "Дивертименто" в ре мажор и "Пантомима" от Волфганг Амадеус Моцарт, "Валс" из "Спящата красавица" от Пьотр Илич Чайковски, "Валс" от Йоханес Брамс, Пицикато полка” от Йохан Щраус и др.

Децата ще бъдат запознати с устройството и звукоизвличането при струнните лъкови инструменти.



Вторият концерт на 01-ви юни (понеделник) е посветен на арфата и също на струнните лъкови, които ще бъдат представени от гост музиканти.

Яна Дойнова е активен концертиращ артист-изпълнител и преподавател. Има собствена детска школа по арфа. В нейната методика влагането на любов към музиката и музикалния инструмент е изключително важна част за личностното израстване на децата. По този начин освен развиване на фина моторика, детето се учи на дисциплина и на изразяване на емоциите чрез музика.

Образователният концерт на арфистката Яна Дойнова се провежда за четвърти път в "Концерти за малчугани и великани".