The Next Generation Orchestra ще заредят публиката с емоции и енергия на Фестивал "Алегра"

От 10 до 17 юли се провежда лятното издание на 12. Международен музикален фестивал Allegra. Фестивал и академия "Алегра" се провеждат с финансовата подкрепа на Столичната община.

Енергията на младостта среща опита на световната сцена в проекта The Next Generation Orchestra – мисия, която Allegra подкрепя с много любов. На сцената ще излязат най-добрите студенти от майсторските класове на три големи фигури: Ямей Ю (цигулка), Александър Гордън Земцов (виола) и Константин Хайдрих (виолончело), водени от вдъхновението на създателя на фестивала Петър Найденов (контрабас). Те не просто подготвят младите таланти, но и повеждат секциите в оркестъра, гарантирайки звук от най-висок ранг.

Програмата обединява произведения, в които се преплитат младежкият порив и почитта към традицията. Вечерта започва с Вариациите на Антон Аренски – музикален паметник на неговия учител Чайковски. Следва дързостта на 17-годишния Моцарт с неговия Концерт за цигулка №1, вдъхновен от италианското „белканто“. Финалът е запазен за слънчевата Серенада на Йозеф Сук – символ на младежката любов и оптимизма.

Трите творби разкриват различните лица на приемствеността: признателността на Аренски, устрема на Моцарт и мъдрото наставничество на Дворжак към Сук. Този концерт показва как музиката се предава като жив огън – чрез дисциплина, смирение и споделено знание.

Потопете се в една незабравима вечер на синергия между младите таланти и техните учители в ритуала на голямото изкуство!

Билети: https://epaygo.bg/2412469906