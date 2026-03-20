Кинорежисьорката Теона Стругар Митевска: „„Майка Тереза“ е филм за приемането, щедростта и антиегоизма"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Теона Стругар Митевска /превод: Петриела Бачева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Нужни ми бяха 25 години, за да се превърна в тази жена, която съм днес, и да направя „Майка Тереза“ – филм, представящ ме такава, каквато искам да бъда: смела, дръзка и свободна... Майка Тереза ​​беше строга, сурова, с безупречна дисциплина, и в същото време за милиони хора майчински грижовна, отвъд нашето разбиране; не беше съвършена, но беше наистина забележителна... „Майка Тереза“ провокира размисъл и предлага един различен поглед към светостта, женствеността, сестринството и майчинството!“

Премиерата на филма, копродукция между Северна Македония, Швеция, Белгия, Дания и Босна и Херцеговина, беше в програмата „Хоризонти“ на Венецианския филмов фестивал.

За филма:

Колката, Индия, август 1948 г. Тереза, игуменка на манастира на сестрите от Лорето, с трепет очаква писмото, което най-накрая ще ѝ позволи да напусне обителта и да основе нов орден – в отговор на призива, който вярва, че е получила от Бога. Но точно когато всичко изглежда готово, Тереза е изправена пред дилема, която поставя на изпитание нейните амбиции и вяра в повратен момент от живота ѝ.

„Майка Тереза е родена в Скопие. Като албанка от Македония тя е перфектен пример за мултиетническото разнообразие на моята страна и за всеобхватната човечност в нея. Майка Тереза е противоречива фигура, а нейната позиция по отношение на абортите в частност е спорен момент в нейната биография – труден за разбиране от днешна гледна точка, поне за някои от нас, макар и да се одобрява от мнозина. Решихме да разкажем историята ѝ преди да стане Майка Тереза, която познаваме днес.“, споделя Теона Митевска.

Теона Митевска е родена в Скопие през 1974 г. В момента живее там и в Брюксел. Още като дете тя прави първите си стъпки в киното като актьор. Завършила е графичен дизайн, а в Ню Йорк е изучавала филмово изкуство. Късометражният ѝ филм „Вета“ е показан в секцията „Панорама“ на фестивала в Берлин. Игралният филм „Аз съм от Титов Велес“ е участвал в над 80 фестивала по цял свят и е отличен с над 20 награди. „Жената, която бършеше сълзите си“ и „Когато денят нямаше име“ са показвани на фестивала в Берлин. Заедно с брат си Вук и сестра си Лабина имат собствена продуцентска компания.

Във филмографията й се открояват следните заглавия:

1999 Why is Betty Boop Angry – къс.

2000 Amer in Amerika – док. къс.

2001 Вета – къс.

2004 Как убих светец (Kako ubiv svetec)

2007 Аз съм от Титов Велес (Jas sum od Titov Veles)

2012 Жената, която бършеше сълзите си (The Woman Who Brushed Off Her Tears)

2017 Когато денят нямаше име (When the Day Had No Name)

2019 Господ съществува, името ѝ е Петруния (Gospod postoi, imeto i' e Petrunija)

2022 Най-щастливият човек на света (Najsrekjniot chovek na svetot)

2025 Майка (Mother)