Теодор Ушев: "Има и барокова музика във „φ1.618“ , а звукът е изработен в продължение на 8 месеца"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Теодор Ушев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Световноизвестният български аниматор Теодор Ушев ще дебютира в пълнометражното кино с лентата „φ1.618“. Премиерата ще се проведе на 8 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК в рамките на 8-мото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри" , който е част от Календара на културните събития на Столична община за 2022 г. Това е първият български филм, който ще даде началото на фестивала. Празничната церемония по откриването ще бъде съпроводена с екстравагантен танцов пърформанс, чиято артистична концепция е в синхрон с цялостната визия и философия на тазгодишното издание. Събитието е изключителна възможност за публиката да се наслади на предпремиерна прожекция на филма на голям екран в присъствието на целия екип.

"Заради заглавието променихме сценария", призна в ефира на Classic FM Radio Теодор Ушев, известен в цял свят с майсторските си анимационни проекти, спечелили му над 200 отличия през годините, включително номинация за „Оскар“. Това е брутална приказка за деца от 9 до 99 години. Филмът следва логиката на електронна игра. Насочен е към младата публика, но и към по-възрастната аудитория.... Смятам, че е забавен и се гледа лесно, според критиците", отбеляза талантливият българин. "Искахме да направим филм не за фестивали, а за публиката", сподели твореца. Той подчерта, че в лентата има препратки и цитати към произведения от историята на изобразителното изкуство, както и към литературата.

„Музиката имах в главата си, още докато пишехме сценария. Тя е дело на Никола Груев- Котарашки. Използвали сме и много симфонична музика- Рихард Щраус „Четири последни песни“, както и барокова музика от Жан-Филип Рамо и др", разкри Теодор Ушев. Той уточни, че са включени и други музикални произведения от популярната или алтернативната музикална сцена. По думите му, звукът на лентата е изработен в продължение на 8 месеца.

Изтъкнатият аниматор счита, че държавата трябва да подпомага киносалоните, в които се прожектират български филми, но и призова за вдигане на нивото на сериалите. Според него, "ние сме нация, събрала много добро кино. Когато вдигнеш най-ниското ниво- сериалите, цялото останало кино отскача".

Припомняме ви, че филмът на Теодор Ушев „φ1.618“ е находчива и визуално завладяваща адаптация на романа „Пумпал“, дело на писателя Владислав Тодоров, известен и като автор на „Дзифт“. Тодоров участва като сценарист и копродуцент – заедно с Орлин Руевски, а оператор е Емил Христов, чието име се свързва с най-успешните български филми от последните години, в т. ч. литературните адаптации „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" и „Дзифт“. Историята ще пренесе зрителите в тайнствения свят на биотитаните – микронация от безсмъртни, асексуални, биологически съвършени хора. Застрашени от нарастващата токсичност на своята планета Земя, те се готвят да я напуснат завинаги, подготвяйки за мисията космическия кораб Пумпал. Главните роли са поверени на Деян Донков и Мартина Апостолова, партнират им Ирмена Чичикова, Николай Станоев, Васил Дуев, Иво Димчев, Владимир Люцканов, Герасим Георгиев-Геро, Китодар Тодоров и др.

„φ1.618“ е единственото българско заглавие, което ще се състезава в тазгодишния международен конкурс за най-добра литературна адаптация за голям екран. Филмът е селектиран в програмата на 51-вото издание на Фестивала на новото кино в Монреал, където са направили своя дебют киновизионери като Джим Джармуш, Стивън Содърбърг и Вим Вендерс. В селекцията на същия фестивал присъства и документалният филм на Борислав Колев за Теодор Ушев „Невидими връзки”. В него номинираният за „Оскар“ режисьор разкрива своя вътрешен свят: лични, исторически, културни и субкултурни връзки, формирали човека и твореца – такъв, какъвто е днес. Документалният филм също ще бъде излъчен на "Синелибри" като част от конкурса за най-добър документален филм, който тази година ще се състои за пръв път.

Осмото издание на "Синелибри" ще се проведе под мотото "Преоткритото време" по случай 100-годишнината от смъртта на Марсел Пруст, една от емблематичните фигури на литературния модернизъм, автор на преломната книга "По следите на изгубеното време".

Между 8 и 30 октомври зрителите ще имат достъп до внушителна палитра от фестивални събития – над 60 продукции с национални премиери, десетки галавечери и срещи със забележителни артисти – режисьори, сценаристи, писатели, актьори, композитори, светила на кинематографията и литературната сцена. "Синелибри" ще се проведе в София и още шест града – Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора, като отново ще има паралелно дигитално издание в онлайн платформата Neterra.TV+.