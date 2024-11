Теодор Илинкай по Classic FM преди дебюта си в София: "Анджела Георгиу вече е легенда"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с румънския тенор Теодор Илинкай /превод: Ангелина Александрова/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Известният румънски тенор Теодор Илинкай гостува в студиото на Classic FM броени часове преди концерта му с оперната звезда Анджела Георгиу. Събитието ще се проведе на 10 ноември от 19.00ч. в зала "България". Оперната гала ще бъде в съпровод на Софийската филхармония, по чиято покана румънският артист ще дебютира на българска сцена. На диригентския пулт ще се качи маестро Найден Тодоров. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Акцент в програмата ще бъде дуета от операта "Тоска" от Пучини, който са подготвили именитите оперни певци.

Освен че пее, Теодор Илинкай разкри пред Classic FM, че свири на саксофон. Друго негово амплоа е да пише поезия.