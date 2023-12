Живко Желязков и Майа Тинкова интерпретират вината и тревожността в "50 секунди"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с режисьора Живко Желязков и актрисата Майа Тинкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 15 декември от 19.30 часа на Сцена „Дерида“ ще можете да гледате театралната премиера “50 секунди” с режисьор Живко Желязков.

“50 секунди” е представление на Компания Дерида и първа сценична версия на едноименната трагикомедия на Сабина Стефанова. Това е последният текст на авторката, който през пролетта на тази година беше номиниран в Националния конкурс за българска драматургия “Иван Радоев” - гр. Плевен.

Представлението фокусира вниманието на зрителя върху темата за вината и разрушителните последствия от живеенето с чувството на тревога. С много ирония и непрестанно връщане в спомена, ТОЙ и ТЯ ще замълчат за 50 секунди, за да се опитат да се свържат отново, уповавайки се на любовта. В представлението границите за пространство и време се размиват, а напрежението от неизказаното задава движенческо поведение, което непрекъснато изненадва, както персонажите, така и публиката в преживяването.

Екипът на спектакъла е

Автор: Сабина Стефанова

Режисьор: Живко Желязков

Сценография и костюми: Петя Боюкова

Музика и звукова среда: Иван Шопов

Актьори: Майа Тинкова и Иван Станчев

Продуцент: Атанас Маев

Визуализация: Мария Минкова

Координатор продукция: Мира Георгиева

Представлението не се препоръчва за лица под 18 години.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Национален фонд "Култура" - програма "Едногодишен грант" 2022 и програма за "Възстановяване и развитие на частни културни организации".