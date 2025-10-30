Театрално - огнена формация "Повелители на мечти" ще участва в огнен парад в Пловдив

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Петко Вътев, Диана Танкова и Ивета Георгиева - създатели на Театралната огнена формация "Повелители на мечти", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Театрално - огнена формация "Повелители на мечти" е пътуващ театър с изяви пред българска и международна публика. Създават, развиват и разпространяват театралното изкуство, съчетавайки пантомима, съвременен танц и елементи от цирковото изкуство. Мисията им е да вдъхновяват, провокират и насърчават израстване, осъзнатост и мъдрост.

Основен предмет на дейност е създаването, промотирането и разпространението на театралното изкуство и културните прояви. Фокусът на нашата работа е върху невербалния театър, представен на открито извън конвенционалните театрални пространства. Важна част от профила на организацията ни е свързана със запознаване на широк кръг от обществото със съвременните течения в областта, продуциране на творчески интердисциплинарни постановки, промотиране на международно сътрудничество и копродукции.

Мисия за нас е създаването, развитието и разпространението на невербален театър, съчетан с огнен танц и елементи от съвременното цирково изкуство. Важна част от работата ни е достигане до аудиторията с програми привличащи вниманието върху подценявани теми в забързаното ежедневие и насърчаващи осъзнатост, израстване и мъдрост.

Дейностите, с които организацията ни главно се занимава са театрални огнени, светлинни и карнавлани спектакли, интерактивна анимация, зрелищни програми, любителски циркови уъркшопи и ателиета. Изработваме персонажи: карнавални, светлинни, на кокили, мим статуи. Изграждаме временни инсталации, които въздействат върху публиката и я пренасят в магичния свят на изкуството.

"Повелители на мечти" е новосъздадена пътуваща театрално - огнена формация, учредена на 27.11.2023 г. Разполагаме с пространство за репетиции и съхранение в Стара Загора и Първенец. Създадохме три авторски спектакъла и взехме участие в:

-Re-Imagine Green, проект към програма Творческа Европа;

-Общини:

София, Самоков, Пазарджик, Дупница, Сопот, Стара Загора, Горна Оряховица, Димитровград, Созопол, Пловдив, Ямбол, Сливен, Велинград, Видин и др;

-Фестивали:

"Фестивал на Авторския театър - ФАТ" 2024, София - с награда в категория " Сценична среда"; Международен студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански"; Фестивал "Фестивалия" - Пазарджик; "Реките на София"; "Реките на Габрово"; "Паркът"- София; "Пътят на Българите"- Пазарджик; "Дни на розата" в етнографски комплекс Дамасцена; "Фестивал на Авторския театър - ФАТ" 2023, София;

-Бизнес конференция "Маркетинг Хакерс" -Боян Москов и Мария Боева, Арена-София

-Честванията на "Съединението на Княжество България с Източна Румелия" в Читалище СЪЗНАНИЕ с. Първенец;

-Изготвянето на цялостната програма за деня на детето в Пазарджик;

-Кариерен форум "Work In Стара Загора";

-Награждаване на спортист на годината в гр. Стара Загора;

-Множество частни събития и тържества.

-Акредитирана организация сме към европейската програма „Еразъм+"