Тази неделя Фидоси Керчев ще дебютира със Софийската филхармония под палката на Константин Илиевски

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианиста Фидоси Керчев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Музиката на Брамс представят пианистът Фидоси Керчев и Софийската филхармония под палката на Константин Илиевски. Програмата на 25 септември 2022г. от 19ч. в зала "България“ включва Втория концерт за пиано и Втора симфония, съобщават организаторите.

Брамс започва да пише Втория клавирен концерт през 1878г. по време на свое пътуване до Италия. След няколко прекъсвания на работата, той все пак го завършва през 1881 г. Въпреки вдъхновението на италианската атмосфера, концертът е типично германски. Брамс е бил солист на премиерата в Будапеща през ноември 1881г. Творбата веднага се харесва на публиката и е изпълнявана многократно и от Брамс, и от Ханс фон Бюлов. Музиката на концерта е грандиозна, с епичен размах, посочва критиката. Към класическата тричастност Брамс добавя скерцо. Смята се, че материалът в скерцото е отпаднал от Цигулковия му концерт и е преработен, за да бъде съхранен.

За разлика от героичната Първа симфония, върху която композиторът работи в продължение на почти 15 години, Втората симфония е създадена само за няколко години. Премиерата се е състояла на 30 декември 1877 г. от Виенската филхармония под ръководството на диригента Ханс Рихтер. Симфонията е приета с овации. Близкият на Брамс музикален критик Едуард Ханслик пише във възторжения си отзив, че от началото до края тя е изпълнена с нови мисли и е най-убедителното свидетелство за жизнеността и плодотворността на инструменталната музика, опровергавайки Рихард Вагнер.

Младият пианист Фидоси Керчев е възпитаник на Националното музикално училище в София и на музикалната консерватория CRR в Париж. През 2019 г. постъпва в кралската консерватория, в Брюксел, в класа по пиано на Йохан Шмид, където през 2020 завършва бакалавърска степен. През 2022 г. завършва магистърска степен с най-голямо отличие.

Лауреат е на множество награди, сред които се открояват първа награда на конкурса Breughel - Брюксел (2019), първа награда на международния конкурс "Й. С. Бах“ в Япония, гранд при на втория международен конкурс La Musique et la Terre в Париж. През 2014 г. е отличен с Diplome Superior, през 2015 - с Diplome de Virtuositе, а през 2017 - с Diplome de concert от известната La Scolla Cantorum в Париж.

Бил е солист на кралския оркестър в Лиеж (Белгия), Ensemble Orchestral de Bruxelles, симфоничния оркестър на БНР и повечето български оркестри. Изнaсял е рецитали в българско посолство в Токио, българския културен център в Париж, зала Flagey - Брюксел, Френския институт, НДК. Участвал е в майсторски класове при Наталия Трул, Мари Жозеф Жуд, Жени Захариева, Паскал Годар, Роланд Понтинен, Шантал Стилиани. През февруари 2020 г. е избран да представи кралската консерватория в Брюксел на концерт пред кралицата на Белгия.

Сред последните ангажименти на Константин Илиевски е преподавателската му дейност във виенския университет за музика и сценични изкуства (Австрия). От 2020 г. той е диригент и на симфоничния оркестър на Словашкото радио (Братислава). През 2021 г. е резидентен композитор на Проксима ансамбъл (Братислава - Словакия).