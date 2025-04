Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с клоуна и преподавател по клоунада Татяна Петкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Австрийците са сериозни хора, но това е клише", разказва пред Classic FM Татяна Петкова, която се занимава професионално с клоунада от няколко години. От 1997г. тя живее и работи извън България. Завършила е артмениджмънт в Университета за приложни изкуства Виена и психология и социология в Университета в Базел. Въпреки че е изучавала движението на медицинска клоунада, не се счита за такъв артист, "защото трябва да имаш база. В Австрия се изисква 2 или 3-годишно образование, за да станеш медицински клоун ", допълва Татяна Петкова.

"Клоунът живее във всеки от нас. Основното на това да си клоун е да се свързваш с другите - чрез погледа, но и чрез емоциите", споделя тя. "Оставаме с впечатление, че живеем в негативно общество, но аз не съм съгласна с това", допълва артистката. Груб отговор или игнориране са най-често срещаните неприятни реакции на минувачите на улицата, където влиза в образа на "Titania Chaos". "Във Виена има определени места, на които човек може да излиза като уличен артист. Това става между 16 и 18 или между 18 и 20ч. на регулирани места, като трябва да си извадиш документ", припомня тя.

"За мен клоунадата е ценна, защото ми позволява да бъда свободна. Така мога да правя всичко на всеки. Това чувство е овластяващо, но затова е и преподавам клоунада", счита Татяна Петкова. "Всеки, който се взима на сериозно, става смешен в очите на другите", категорична е тя.