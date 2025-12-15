Търсят се още средства за нова арфа в Музикалното училище в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Кохар Андонян – преподавател от НМУ и Биляна Василиева- председател на Сдружение Наутилус 432, разположено в звуковия файл под главната снимка!

24 деца се обучават на инструмента арфа при двете преподавателки д-р Кохар Андонян и г-жа Лиляна Стоева. Младите таланти са много вдъхновени, истински отдадени на този инструмент, редовно участват в концертни изяви и печелят международни награди. Талантливите деца разполагат само с една нова качествена педална арфа за образователни цели, а останалите инструменти са физически и морално остарели и много трудни за поддръжка. Търсят се още средства за закупуването на нова концертна арфа в Националното музикално училище „Л. Пипков“. До този момент са събрани около 20 % от необходимите средства.

Тази есен в рамките на есенния Салон на изкуствата в София арфовият октет Октохарпис, съставен от преподаватели и ученици на Национално музикално училище „Л. Пипков“, потопи многобройната публика на зала 3 на НДК в един вълшебен музикален свят с уникално концертно изпълнение.

Октетът е доказателство за симбиоза между преподаватели и ученици, за значението на музикалното образование, за силата на духа, за отдадеността на младите музиканти и техните прекрасни ментори и вдъхновители.

През празничния месец декември се организира приказно събитие в подкрепа на тази кауза - Коледен благотворителен концерт “Ангелогласната арфа”. Той ще се проведе на 16 декември от 19.30ч. в залата на НМУ "Л.Пипков", а входът е свободен. На сцената ще се качат младите арфови таланти - от най-мъничките първокласници, които тепърва започват своето пътешествие в света на музиката, до вече изградените млади музиканти и ще ни потопят в един магичен музикален свят, коледно настроение и много вдъхновение. Идеята на събитието е да подкрепи мечтата на тези талантливи деца и да набере средства за кампанията за нов алфа, с вярата че подобни каузи са значими за бъдещите поколения и за социалния и културен живот на страната ни.

Повече за кауза „Нова арфа“ и как да я подкрепите може да научите на https://nautilus432.eu/